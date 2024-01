Compromís denuncia que el valencià desapareix d'Expojove

El Grup Municipal Compromís ha denunciat el que consideren "marginació" del valencià en la fira Expojove, tenint en compte que, "amb l'arribada de Vox a la gestió de la Regidoria de Festes i Tradicions del govern de María José Català, la llengua valenciana ha desaparegut de la tradicional fira infantil de Nadal, especialment del Pavelló Municipal i de les activitats que s'hi programen", en paraules de l'edil Pere Fuset.

"Des de Compromís denunciem i lamentem que la mateixa Expojove que li obri les portes als carros de combat li les tanca al valencià. Són ja moltes les queixes que hem rebut per la falta de guies i de material en valencià en tota la Fira d'Expojove, i ja comença a ser una tradició de la Regidoria de Festes i Tradicions marginar la llengua pròpia dels valencians i les valencianes, tal com diu l'Estatut d'Autonomia", apunta Fuset.

De fet, el regidor valencianista denuncia que, al contrari del que era habitual els últims anys, tampoc s'ha imprés i distribuït cap guia de la fira en valencià, mentre que sí que estan disponibles en castellà, la qual cosa no sols “és una clara mostra de menyspreu a la nostra llengua, sinó també una irregularitat. Un incompliment dels drets lingüístics protegits per l'Estatut d'Autonomia que, com la resta d'anomalies que s'estan produint en este espai on les xiquetes i xiquets són protagonistes, avala l'alcaldessa de manera més rotunda cada dia que passa sense solucionar-les”.