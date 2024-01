Els palestins morts a Gaza superen els 22.000

El nombre de víctimes pels atacs de l'Exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza va augmentar a 22.185 morts i 57.035 ferits des que va esclatar la guerra contra el grup islamista Hamàs el 7 d'octubre passat, va informar el Ministeri de Sanitat de l'enclavament palestí.

"Durant les últimes 24 hores, l'ocupació israeliana va cometre 15 massacres contra famílies a la Franja de Gaza, cobrant-se la vida de 207 màrtirs i 338 ferits", indica un comunicat del ministeri, controlat per Hamàs.

Israel i el grup islàmic protagonitzen la seua jornada 88 de la seua guerra sense que hi haja un cessament el foc a la vista malgrat la creixent preocupació internacional per les víctimes i la crisi humanitària a Gaza. De nord a sud de la Franja, els palestins "van ser testimonis d'una sèrie d'atacs amb avions de combat, drons i tirs d'artilleria, que van causar danys immensos", va indicar l'agència oficial de notícies palestina, Wafa.

A Deir al-Balah, una ciutat del centre de l'enclavament palestí on el dilluns van morir almenys nou persones, este dimarts van morir almenys 15 civils, en la seua majoria dones i xiquets, per bombardejos, mentre que en el pròxim camp de refugiats de Nuseirat "diversos civils van ser massacrats i altres van resultar ferits en un atac israelià contra una casa", va explicar l'agència.

Un altre camp de refugiats limítrof, el d'Al Maghazi, va ser blanc d'atacs amb artilleria mentre les forces navals israelianes també disparaven. Al sud, a Khan Yunis, on Israel creu que s'amaguen alts líders de Hamàs, "els atacs aeris israelians van colpejar feroçment", provocant víctimes civils, incloent-hi xiquets i dones, va afegir l'agència. Mentrestant, cap al nord de l'enclavament, on l'exèrcit israelià ja ha pres el control de quasi tot el territori, "van esclatar intensos enfrontaments" mentre avançaven els tancs israelians, va assegurar Wafa.

Per terra, mar i aire

La guerra va esclatar el 7 d'octubre després d'un massiu atac de Hamàs que va incloure el llançament de coets i la infiltració simultània d'uns 3.000 milicians que van massacrar unes 1.200 persones i van segrestar-ne 250 més en poblacions pròximes a Gaza. Des de llavors, l'exèrcit d'Israel ha llançat una forta ofensiva per aire, terra i mar contra l'enclavament palestí, on la majoria dels morts i ferits són xiquets i dones, i hi ha milers de desapareguts sota els enderrocs.

Argumentant que Hamàs utilitza infraestructura civil per a les seues operacions militars, Israel ha bombardejat habitatges, escoles, hospitals, temples, llocs arqueològics, plantes de tractament i proveïment d'aigua, així com instal·lacions de telecomunicacions o de subministrament d'energia.

La guerra ha deixat també uns 1,9 milions de desplaçats a Gaza -un 85 % de la població de l'enclavament- que viuen enmig d'una crisi humanitària pel col·lapse dels hospitals, el brot d'epidèmies i l'escassetat d'aigua potable, aliments, medicines, electricitat i combustible.