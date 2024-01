Nadal guanya el seu primer partit després d'un any absent de les pistes

Braços amunt i somriure feliç. El retorn més esperat de Rafael Nadal va començar a Brisbane amb una victòria contra l'austríac Dominic Thiem, vell conegut, per 7-5 i 6-1. Nadal no va deixar escapar la seua oportunitat de sentir el sabor de la victòria. Un triomf tan esperat com anhelat després del seu últim calvari.

Nadal tornava a jugar un partit després de 348 dies absent del circuit després de perdre en la segona ronda de l'Open d'Austràlia contra l'estatunidenc Makenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). El tenista manacorí es va lesionar en el psoes esquerre en eixe partit i ja no va tornar a jugar en tota la temporada, passant pel quiròfan el 2 de juny per a operar-se del seu maluc esquerre.

No va semblar que Nadal portava quasi un any fora de combat. Va guanyar d'eixida amb el seu servei el primer joc en blanc amb un colp dret guanyador impossible de retornar per a Thiem. L'exnúmero 1, caigut ara al 672 mundial per la seua llarga lesió, es va emportar el primer set després d'aconseguir el break 57 minuts després, en el quart punt de break. Un èxit celebrat pels espectadors que omplien la Pat Rafter Arena, tancada per la pluja, per a assistir a l'esperat retorn del campió de 22 Grand Slams.

Llançat a la victòria

El fet d'enfrontar-se a un rival conegut com Thiem, al qual s'havia enfrontat ja en 15 ocasions anteriors (9-6), i guanyar-li les finals de Roland Garros en 2018 i 2019, li va permetre a Nadal jugar amb més tranquil·litat, coneixent el sistema de joc d'un adversari que també està recuperant-se d'una lesió en la monyica. L'austríac (98 mundial) va entrar en el torneig després de jugar la fase prèvia i salvar dues match balls en la primera ronda.

Nadal, concentrat, molt segur en cada colp, no va deixar escapar la seua oportunitat per a tornar a trencar el servici de Thiem a l'inici del segon set per a prendre avantatge de 2-0 i encadenar cinc jocs seguits fins que l'austríac va tallar la sagnia (3-1). Poc més va poder fer. Nadal li va arrabassar de nou el servici (5-1) i va tancar el partit en el següent joc després d'1 hora i 28 minuts.