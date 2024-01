Sanitat preveu que el pic de virus respiratoris, que ja arriba als 1.500 casos cada 100.000 habitants, arribe la tercera setmana de gener

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha confirmat que Sanitat preveu que el pic màxim de contagis dels virus respiratoris en esta segona onada d'infeccions s'assolisca en dues o tres setmanes a la Comunitat Valenciana, i ha anunciat que, per a evitar col·lapses hospitalaris, s'adoptaran "mesures especials" com habilitar llits en centres sanitaris i concertar ingressos amb hospitals privats si fora necessari. El conseller no descarta recuperar la mascareta en centres hospitalaris davant l'augment dels casos d'infeccions respiratòries.

Gómez ha fet estes declaracions abans de vacunar-se contra la covid i la grip, i sobre aquest tema ha tornat a animar la població a inocular-se contra els virus respiratoris per a "protegir-se no sols u mateix, sinó també el seu entorn, els seus éssers estimats, els seus companys de treball", a més d'evitar així un col·lapse del sistema sanitari. En eixe sentit, ha explicat que a la Comunitat Valenciana ens trobem encara en l'ascens d'una segona onada, ja que les infeccions respiratòries pugen amb l'arribada del fred i amb l'augment del contacte social, com succeïx en Nadal, però es calcula que en dues o tres setmanes --vora el 22 de gener-- es podrà iniciar la corba de descens.

Així, la incidència en primària és de 1.500 casos per cada 100.000 habitants i, encara que també estan augmentant els casos en urgències, ha assegurat que "s'està assumint perfectament els pacients que arriben i no hi ha en este moment cap col·lapse ni en hospitalitzacions ni en intensius". Gómez mantindrà demà una reunió urgent amb la Direcció General d'Atenció Hospitalària i amb el coordinador sociosanitari per a "intentar habilitar els mitjans necessaris per a poder assumir amb total tranquil·litat i qualitat els pacients que poden anar venint". Així, s'adoptaran mesures especials com habilitar llits de centres sociosanitaris i, "si fera falta, concertar llits amb hospitals privats".

"Intentarem posar tots els mitjans necessaris a la disposició dels ciutadans per a evitar, en la mesura que siga possible, els col·lapses estacionals que any rere any venen succeint", ha garantit. Amb tot, ha assenyalat que, "com tots els anys, quan s'assolix el pic és una cosa cíclica tindre algun pacient en porta d'urgència" a l'espera de poder ser ingressat. De la mateixa manera, ha recomanat l'ús de la mascareta en els casos necessaris per a evitar contagis i ha assenyalat que els servicis de medicina preventiva de cada hospital, que funcionen "molt, molt bé", determinaran davant el nombre d'incidències quan és obligatori l'ús al centre.

Fins al moment, la Conselleria de Sanitat ha administrat vora 1.025.000 dosis de la vacuna contra la grip, unes 770.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 i, a més, 25.000 dosis contra el virus respiratori sincitial (VRS). "Volem accelerar este ritme de vacunació perquè és la millor forma de protecció", ha insistit.

Paxlovid

D'altra banda, sobre la situació de caducitat de les dosis emmagatzemades del medicament Paxlovid contra la COVID-19, ha recordat que l'ús d'este antiviral es va aprovar en un moment en el qual la situació de la pandèmia era "greu" i "calia prendre mesures urgents". Així, el Ministeri de Sanitat va repartir a les comunitats este fàrmac per a previndre l'hospitalització en pacients d'alt risc i vulnerables. Gómez ha assenyalat que "es van administrar les dosis en la mesura que eren necessàries" i "en este moment efectivament en tenim un excés, com en la resta d'Espanya i en el món". Per això, "ja que el Paxlovid té dos principis actius, s'intentarà reutilitzar-ne un".