Sueca habilita una pista esportiva per a xiquets de fins a 5 anys

Sueca compta ja amb una nova zona esportiva de barri. Es tracta del primer Baby Sport, un espai per a ús exclusiu de xiquets i xiquetes de fins a 5 anys que s'ha instal·lat en la zona de jocs del carrer Jaume I. La nova pista compta amb quatre zones diferenciades i pretén estimular la psicomotricitat dels més menuts i posar a prova la seua habilitat i destresa amb la pilota, amb les mans o els peus.

El Baby Sport del carrer Jaume I suposa una primera experiència pilot, i si la seua acceptació per part de la ciutadania és bona, s'implantarà este concepte de zona esportiva en altres barris de la ciutat.

"En esta zona de jocs es reunixen moltes famílies diàriament. En el nou espai, hem prioritzat els més menuts. És per això que preguem que es complisquen i respecten les normes d'ús", ha assenyalat el regidor d'Esports, Julián Sáez, que afig: "En el nou pressupost de 2024, destinarem una partida per al manteniment de les pistes esportives de barri ja existents. Algunes precisen una actuació urgent per l'estat massa deteriorat en què es troben a causa del seu ús. També invertirem enguany en més espais d'este tipus en altres zones de Sueca".