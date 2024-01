UGT demana a Sanitat que informe sobre el pla per a reduir les llistes d'espera

El sector de Salut, Sociosanitari i Dependència de la Federació de Serveis Públics d'UGT-PV ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat informació detallada sobre els programes especials de productivitat per a reduir la demora assistencial, així com sobre el pla de xoc per a reduir les llistes d'espera quirúrgiques, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

El sindicat insta el Consell a ser "transparent" i aportar les dades requerides, ja que "només d'esta manera es pot avaluar l'eficiència d'estos programes, la seua efectivitat en la millora de la qualitat assistencial i el bon ús dels diners públics".

Per això, en els escrits dirigits a la directora general de Personal, Amparo Pinazo, el sindicat demana dades sobre estos programes i recorda a l'Administració la seua obligació d'aportar-los.

Sense resposta

Així, respecte al pla de xoc, pel qual s'adopten mesures excepcionals per a reduir les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana, el sindicat recorda que en reiterades ocasions i en diferents taules sectorials ha sol·licitat informació "sense que haja obtingut resposta".

UGT sol·licita dades econòmiques (execució pressupostària de 2023 i 2024), així com informació detallada sobre els centres sanitaris receptors i col·laboradors dels programes derivats d'este pressupost, informació sobre el percentatge d'acceptació o rebuig per part dels usuaris a ser assistits per este pla, registre de pacients pendents de consultes externes i proves terapèutiques o diagnòstiques i d'intervenció quirúrgica, així com les dates d'entrada i d'eixida dels registres.

Gestió de les llistes d'espera

A més, UGT vol conéixer la demora mitjana d'este pla, el nombre de pacients en espera i els motius d'eixida del registre. Finalment, ha demanat informació sobre la gestió de pacients en les llistes d'espera i els criteris per a la inclusió en esta, entre altres qüestions.

El sindicat considera que és "essencial" conéixer estes dades i recorda que, en el cas del pla de xoc, es tracta de diners públics destinats a entitats privades, motiu pel qual són necessàries mesures de seguiment i control que vetlen pel compliment dels objectius marcats.

Sobre este tema, la responsable del sector de Salut d'UGT Serveis Públics, Eva Planas, ha assenyalat que "facilitar les dades sobre estes formes de gestió no és una opció, sinó una obligació, i ha de ser accessible per als agents socials".

Mòduls addicionals

D'altra banda, el sindicat també ha requerit a la Conselleria de Sanitat informació sobre els programes especials de productivitat per a la prestació de mòduls addicionals i per a reduir la demora assistencial, al mateix temps que expressa el seu malestar per "l'incompliment" de l'Acord del 31 de març de 2023 que establix que de manera trimestral havia de celebrar-se una comissió de seguiment en la qual estiga representada l'Administració i els sindicats per a "avaluar l'efectivitat del programa i analitzar les possibles causes de desviació en la seua eficàcia, establint els indicadors pertinents".

UGT sol·licita les dades econòmiques i d'activitat assistencial, incloent-hi informació sobre l'activitat realitzada pels departaments de salut i del personal participant. En concret, tal com ja va sol·licitar verbalment en l'última taula tècnica, vol saber la destinació dels 57 milions usats en els plans de productivitat.

El sindicat apunta que l'acord alternatiu a estos plans presentat per la Conselleria de Sanitat conté una reducció pressupostària del 30 % (16 milions menys), per la qual cosa tem que siguen "insuficients" per a complir amb els objectius.