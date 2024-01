L’arquitectura d’avantguarda s’inspira a Teulada en els bancals i els murs de mamposteria

El desafiament era enorme. A estos terrenys llargs, estrets i irregulars, se’n diu a la Marina Alta “talleruca”. I ací, en un vessant de Teulada, calia dissenyar i construir una casa. Als arquitectes de talent els motiva enfrontar-se a estos reptes. Ramón Esteve sabia que la solució era allí mateix, en el paisatge i la tradició. La va trobar en les centenàries terrasses de cultiu i en els murs de pedra seca. Eixa va ser la primera inspiració per a esta casa que concilia com cap altra l’avantguarda i la tradició. El resultat és lluminós. A més, l’arquitecte ha recorregut a altres elements tremendament mediterranis com les gelosies (filtren la intensa llum) i unes pèrgoles que evoquen els emparrats.

El desafiament era enorme. A estos terrenys llargs, estrets i irregulars, se'n diu a la Marina Alta "talleruca". I ací, en un vessant de Teulada, calia dissenyar i construir una casa. Als arquitectes de talent els motiva enfrontar-se a estos reptes. Ramón Esteve sabia que la solució era allí mateix, en el paisatge i la tradició. La va trobar en les centenàries terrasses de cultiu i en els murs de pedra seca. Eixa va ser la primera inspiració per a esta casa que concilia com cap altra l'avantguarda i la tradició. El resultat és lluminós. A més, l'arquitecte ha recorregut a altres elements tremendament mediterranis com les gelosies (filtren la intensa llum) i unes pèrgoles que evoquen els emparrats. Ramón Esteve va renunciar a concebre un habitatge d'un únic volum. Va optar per dissenyar una casa de quatre volums independents que "es despleguen com un ventall mirant la mar". Les gelosies també complixen la funció estètica d'"enllaçar" el ventall. Fins i tot la piscina "es fragmenta" i s'adapta a la sinuosa parcel·la. L'habitatge rescata la tradició dels murs de mamposteria. Un vell ofici de la Marina Alta ha sigut el dels margenadors, artesans de llaurar les pedres i alçar amb estes uns murs formidables. L'ofici s'ha anat perdent. Urgix recuperar-lo. En els últims temps, s'han imposat els murs de formigó i de pedres ciclòpies que causen un fort impacte paisatgístic. L'estudi de Ramón Esteve destaca el caràcter "lleuger, quasi efímer" d'este habitatge. Els murs de mamposteria contribuïxen a integrar-lo en un paisatge on els bancals i la pedra seca són història i tradició.