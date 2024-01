L’oratge enguany deixa “seca” la C. Valenciana amb temperatures extremes

L’oratge a València deixa un balanç extremadament càlid. L’any 2023 va ser també extremadament sec a la Comunitat Valenciana, segons ha destacat este dimecres la Delegació de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat.

Segons Aemet, hi ha hagut rècord de nits tòrrides, en les quals les mínimes no van baixar de 25 graus, en els observatoris de València, amb 28, i Castelló de la Plana, amb 12. En l’observatori d’Alacant hi ha hagut 10 nits tòrrides, que és el segon valor més alt després de l’estiu de 2015.

La temperatura mitjana de 2023 és 1,3 °C superior a la de la mitjana climàtica normal.

Un 33 % menys de pluges a la Comunitat Valenciana

La precipitació acumulada en 2023 és de 336,1 litres per metre quadrat, que és un 33 % inferior que la de la mitjana climàtica del període 1991-2020 (498,6 l/m²), i qualifica l’any 2023 d’extremadament sec, el més sec dels últims 40 anys, des de 1983, i el huité més sec des de 1950.

L’any 2023 ha tingut un mes extremadament càlid (novembre), huit mesos molt càlids (març, abril, juny, juliol, agost, setembre, octubre i desembre), dos amb caràcter normal (gener i maig) i un de fred, febrer, que va ser el mes amb l’anomalia freda més acusada des de febrer de 2018.

A la tardor, el 90 % de la precipitació del trimestre es va acumular els primers 19 de dies de setembre, perquè des de llavors i fins a final d’any s’han encadenat més de tres mesos en què a penes ha plogut.

Les precipitacions de setembre van ser de curta duració, amb fenòmens meteorològics molt adversos, com ara rebentades humides que van provocar ratxes molt fortes de vent, violentes granissolades i pluges torrencials molt focalitzades en zones reduïdes del territori.

Fenòmens més significatius

Els fenòmens més significatius de l’any van ser les nevades dels dies 7 i 8 de febrer en l’interior nord de Castelló, les úniques de l’hivern, que van tindre una grossària que va oscil·lar entre 15 i 20 centímetres a la comarca dels Ports i comarques pròximes.

Les tempestes del 22 i 23 de maig, que van deixar precipitacions torrencials en el sud de València i en zones d’Alacant, van ser uns altres dels fenòmens significatius.