El president Mazón visitarà el pas a nivell d’Alfafar

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, visitarà este dijous el pas a nivell d’Alfafar per a conéixer de primera mà la perillositat d’este punt negre del mapa ferroviari d’Espanya, en el qual ja han mort més de setanta persones, l’última, la nit del passat 21 de desembre.

El mandatari del PP serà primer rebut a l’ajuntament per l’alcalde, Juan Ramón Adsuara, i, a continuació, mantindrà una breu trobada amb la plataforma de veïns, en la qual s’analitzarà la situació del pas a nivell, la seua problemàtica i les reivindicacions dels residents, que denuncien episodis d’estrés pel soroll del pas de més de 200 trens diaris, a més de l’alta perillositat mortal de l’encreuament de cotxes i vianants per les vies.

La petició del soterrament

La visita de Mazón a Alfafar, en la qual estarà acompanyat per la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, conclourà amb un desplaçament fins al pas a nivell per a rebre les explicacions de la corporació municipal sobre el perill de l’encreuament de vies i la necessitat d’escometre una intervenció que garantisca la seguretat, tal com reclamen els ajuntaments d’Alfafar, Sedaví i Benetússer, principalment el soterrament.

De fet, l’any ha començat amb fins a cinc incidències en les barreres del pas nivell en tot just tres dies.