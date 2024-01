Primer examen de l’any a la Fonteta

Amb els dubtes del nouvingut Kevin Pangos i d’un Jared Harper que ahir va tornar a entrenar amb el grup després de la seua lesió, el València Basket comença l’any a casa en el primer de quatre partits consecutius com a local. I ho fa contra un potent Anadolu Efes que, no obstant això, no arriba en el seu millor moment de resultats, amb quatre derrotes consecutives, però amb l’MVP de la competició, el base Shane Larkin.

Mumbrú, sobre este tema, destaca que “és un equip que ha perdut els últims quatre partits, però que està jugant bé a bàsquet i estan, amb Larkin, a un nivell brutal d’anotació i generació de joc. És una de les peces amb les quals hem d’anar amb compte i que hem de parar”. A més, va destacar també com Dan Oturu ha augmentat encara més la fortalesa interior de l’equip turc i va insistir en el fet que han de ser fidels al seu estil i “estar bé en defensa”. “Ells tenen molt de talent, poden anotar de moltes maneres. Tenen generació des de fora a gran nivell i també per dins. Hem de veure qui es fica el partit a la butxaca, veure si som capaços de defensar la línia exterior i fer-nos forts dins”. Els taronja, a més, obrin la segona volta de l’Eurolliga amb les úniques baixes segures de Víctor Claver i Martin Hermannsson, que té la fitxa desactivada en competició europea. Encara que els precedents a la Fonteta són favorables a l’equip taronja, que ha guanyat en cinc de les sis visites de l’equip turc, el partit de la primera volta va acabar amb victòria de l’Anadolu Efes per 77-73, per la qual cosa un triomf per més de cinc punts significaria guanyar-li el basket average particular a un rival que molt probablement acabarà estant en la baralla pels llocs de posttemporada. De moment, el València BC es manté en balanç positiu en un grup de quatre equips amb 9-8, ocupant la desena posició, mentre que l’Anadolu Efes arriba a la Fonteta en la 14a posició de l’Eurolliga amb un balanç de 7-10.