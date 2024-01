El PSPV estudia el calendari perquè el seu congrés no xoque amb les eleccions gallegues

Quan Ximo Puig va anunciar, en el Comité Nacional, que feia un pas arrere i un congrés extraordinari decidiria, en el primer trimestre de 2024, qui seria el nou líder del PSPV, al president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, encara li quedaven sis dies per a dissoldre el parlament autonòmic i convocar eleccions. La distància entre els dos fets va més enllà dels mil quilòmetres que separen tots dos territoris; no obstant això, la decisió de Rueda podria alterar els plans de la federació valenciana del puny i la rosa.

“És una qüestió que analitzarem”, ha admés este dimecres Puig. Galícia votarà el seu pròxim president el 18 de febrer. Eixe cap de setmana era una de les dates que el PSPV es plantejava per a la celebració del congrés extraordinari, encara que la que ha sonat amb més força és el 24 i 25 de febrer, la setmana següent. Març estava descartat perquè és un mes quasi inhàbil per les festes de la Magdalena a Castelló i les Falles a València. Però això era abans que la campanya electoral gallega es desplegara sobre el calendari.

En el PSPV tracten de fer encaixar les peces amb l’objectiu que el procés intern “no entre en les expectatives polítiques nacionals”, és a dir, en les eleccions gallegues. El secretari general dels socialistes valencians admet que “es tindrà en compte” la convocatòria electoral i que una de les possibilitats és “retardar el congrés”, encara que el mateix Puig assenyala que són “dos hemisferis diferents” i que no hi ha una connexió directa entre tots dos esdeveniments.

Un canvi de govern en la Xunta seria un baló d’oxigen per a Pedro Sánchez i el PSOE i un colp dur per a Alberto Núñez Feijóo i el PP. Sembla complicat que el procés intern del PSPV poguera moure algun vot a Galícia, a més de mil quilòmetres de distància, però sí que suposaria un focus de distracció per a Ferraz. Puig insistix que hi haja un procés “amb la màxima cohesió” i això suposa també comptar amb el beneplàcit de la direcció del PSOE, que podria preferir que totes dues situacions no se solaparen.

Quadrar el cercle

No obstant això, la quadratura del cercle és complicada i, per això, la possibilitat que hi haja esdeveniments del procés de renovació del partit que coincidisquen amb la campanya gallega sembla quasi assumit. De moment, l’única data segura en els socialistes és que celebraran la seua pròxima executiva el 8 de gener. En esta s’hauria de convocar un Comité Nacional que siga el que pose data i lloc al congrés extraordinari.

Però un congrés no només té de termini la celebració dels dos dies en què es ratifica el nou líder. També s’han de fixar les dates per a la possible celebració de primàries si finalment hi haguera més d’un candidat i és difícil que estes no coincidisquen amb la campanya gallega. Segons els estatuts del PSPV, s’han de fixar dates per a una elecció a doble volta per si en la primera votació no hi haguera un candidat que aconseguira el 50 % dels suports. Estes han de celebrar-se abans del congrés extraordinari.

Per terminis per a presentació de candidatures i recollida d’avals, estes no serien abans de febrer, de fet, és difícil que el Comité Nacional se celebre abans del 20 de gener pel temps mínim de convocatòria segons estatuts, cosa que fa inviable que s’accelere el procés. La campanya gallega comença el dijous 1 de febrer, per la qual cosa evitar eixe xoc en el calendari és quasi impossible. Només s’esquivaria eixa circumstància portant el congrés a març… O aconseguint una candidatura d’unitat, una cosa no descartada, però tampoc encarrilada.