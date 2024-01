El taronger ja ocupa menys de la meitat de la superfície agrícola de la Ribera

La Ribera ha presumit durant moltíssims anys de ser el bressol de la taronja. No fa tant, totes dues ribes del Xúquer configuraven un paisatge taronger únic. No obstant això, la seua presència és cada vegada inferior en l’horta de la comarca. Els agricultors, especialment durant les últimes dècades, han apostat per una producció més diversificada a la recerca d’una rendibilitat econòmica que és cada vegada més escassa (o nul·la en nombrosos casos). La superfície de cultiu dedicada als cítrics es troba, en conseqüència, en retrocés, i ja només representa el 48,3 % de les hectàrees dedicades al cultiu.

El monocultiu dels cítrics és, malgrat el seu retrocés, l’opció més estesa entre els agricultors. En 31 dels 47 municipis de la Ribera, de fet, la taronja suposa el principal recurs agrícola, segons les dades recopilades per l’Institut Valencià d’Estadística en data 31 de desembre de 2022. Segons l’informe autonòmic, quasi la meitat del territori que abasta la comarca està cultivat, són unes 59.740 hectàrees. D’estes, el 48,30 % estan ocupades per cítrics (28.855). Un altre tipus de fruiters, especialment el caqui i la fruita de pinyol, representen la segona major superfície cultivada de la Ribera, amb 12.914 hectàrees (21,62 %). La tercera tipologia més present en l’horta riberenca és la dels cereals, que acaparen 11.285 hectàrees, el 18,89 % del total. Taronges, caquis, fruita de pinyol i arròs abasten el 90 % del territori dedicat al cultiu. La resta són, per tant, cultius minoritaris i amb escassa presència en el conjunt de la Ribera. De fet, ni les hortalisses, ni les oliveres, ni la vinya arriben al 3 % de la superfície destinada al cultiu a la comarca.

Al llarg de la història, l’agricultura s’ha adaptat a les tendències del mercat, encara que el cultiu de la taronja s’ha consolidat com el més important per al desenvolupament econòmic de la Ribera. No obstant això, des de fa anys, la seua rendibilitat ha caigut i no són pocs els productors que han optat per cultius alternatius. La superfície destinada als cítrics és cada vegada inferior i, en tot just un parell d’anys, ha passat d’ocupar el 55 % del territori agrícola al 48 %, última dada coneguda.

Per pobles

Les localitats situades al nord de la Ribera Alta són les que han liderat el canvi de paisatge agrícola. L’Alcúdia, Alfarb, Alginet, Benifaió, Benimodo, Carlet, Catadau o Llombai destaquen per posseir unes terres de cultiu en les quals els fruiters alternatius a la taronja són majoritaris. El caqui i la fruita de pinyol superen els cítrics. També a Beneixida i Massalavés. D’altra banda, les quasi dotze mil hectàrees compostes per cereals representen la importància del cultiu arrosser a la Ribera Baixa, amb Sueca, Sollana i Cullera com a referents en este sector. En el llistat d’excepcions també hi ha Almussafes, on les hortalisses s’imposen als cítrics, i Tous.

A pesar la progressiva desaparició del paisatge taronger a la comarca, els cítrics són encara el cultiu més important per a nombroses localitats. En pobles xicotets com Antella, Benicull, Senyera o Manuel, abasten més del 85 % dels camps. Encara que també en municipis més grans com Carcaixent o Castelló.