València registra la millor dada d’ocupació en 15 anys

Segons les dades facilitades per Labora i elaborades per l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació de València Activa, la ciutat de València ha registrat, el desembre de 2023, la seua millor dada d’ocupació des de fa 15 anys, amb 46.942 persones desocupades. Així, doncs, en l’últim mes, l’atur ha descendit en 86 persones, una reducció que ha propiciat que les persones desocupades a la ciutat se situen per davall de 47.000, una xifra que no es donava des de novembre de 2008. En l’últim any, l’atur ha baixat en 1.452 persones, caient per tant un 3 %, i en els dos últims anys ha descendit en 7.482 persones; això és, des de 2021, la desocupació ha caigut un 13,7 %.

“Este mes hem tornat a registrar un nou rècord en les xifres de desocupació, ja que hem aconseguit baixar del llindar de les 47.000 persones desocupades i estes dades —juntament amb les últimes de l’EPA i afiliacions a la Seguretat Social— apunten a una tendència que està consolidant un escenari òptim per a la creació d’ocupació a la ciutat de València”, ha destacat el segon tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació, Juan Manuel Badenas. D’esta manera, pel que fa a la comparació per sexes, el 62,5 % de les persones que han trobat ocupació en l’últim any són dones, i el 37,5 %, homes, una comparativa que fa dos anys se situava en el 54,8 % i el 45,2 % respectivament. Així mateix, segons les dades facilitades per Labora, el mes de desembre, a València, es van signar 21.449 contractes, 9.756 indefinits i 11.693 temporals, això és, un 45,5 % són contractes de tipus indefinit. D’altra banda, segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social, relatives al mes de novembre de 2023, València registra la major pujada anual d’afiliacions a la Seguretat Social entre les principals ciutats espanyoles, amb 446.597 persones afiliades, una xifra rècord des de 2006. La xifra de persones afiliades ha crescut un 4,7 % respecte al mes de novembre de 2022, en concret, les afiliacions en este període han augmentat en 19.989 persones; i, en termes intermensual, han avançat un 1,5 %, la qual cosa suposa un increment de 6.744 cotitzadors tan sols en l’últim mes registrat.