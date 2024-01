Canals celebra el primer trail La Foguera

Canals celebrarà este diumenge 7 de gener, a partir de les 9 h, el I Trail La Foguera organitzat per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Canals i per Trifitness 31.

Tant l'eixida com la meta estaran situades al Club de Tenis de la localitat, el qual, i de manera desinteressada, ha cedit este espai.

El recorregut transcorre pel paratge natural de Canals i des de l'organització han incidit cuidar este lloc. A més, els participants que no respecten el terme seran desqualificats.

El trail es classifica en tres modalitats: mitja marató, Sprint Trail 12k i caminada. A més, es dividixen en 6 categories: promesa, sènior, veterans, màster, supermàster i absoluta.

Quant als premis, són acumulatius i entre tots destaquen els de guanyadors locals tant en masculí com en femení, i el premi per al club amb més participació femenina.

Vora 350 persones estan inscrites en este I Trail, que des de l'organització descriuen com tot un èxit de participació.

Des de l'Ajuntament de Canals apel·len a la bona conducta per part tant de públic com dels participants per a deixar en bones condicions el paratge natural que els envolta i també agraïxen als veïns i les veïnes que de manera desinteressada han participat perquè este trail puga dur-se a terme.