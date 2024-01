L'energia renovable supera el 50 % a Espanya en 2023 amb València a la cua

Més de la meitat de l'electricitat generada a Espanya en 2023 va provindre de fonts renovables amb la Comunitat Valenciana a la cua de producció. Durant l'any passat només es va connectar en l'autonomia una planta amb una potència de 23 MW davant de la posada en marxa de parcs amb 3.400 MW en la resta del país, segons advertix la patronal valenciana d'energies renovables (Avaesen). L'Administració valenciana, segons Avaesen, té 415 expedients de parcs renovables per resoldre.

La situació en la resta del país és diametralment oposada a la de la Comunitat Valenciana. Marcos J. Lacruz, president d'Avaesen, assenyala que, des que el Govern d'Espanya va impulsar fa tres anys una llei per a multiplicar les plantes renovables, "a la Comunitat Valenciana només s'han connectat fotovoltaiques amb una potència de 90 megawatts, davant del que ha ocorregut a Andalusia, Castella-la Manxa, Aragó i Extremadura, on en cadascuna s'han desenvolupat parcs amb 3.000 MW de potència".

'Boom' renovable

De fet, la resta d'Espanya està immersa en un boom renovable per a complir amb els objectius de descarbonització marcats per Europa. El passat 6 de setembre, l'electricitat generada a Espanya amb energia solar fotovoltaica des de l'1 de gener de 2023 va superar la producció de tot 2022. La potència fotovoltaica en tot el país ja supera els 24.000 MW, encara que a la Comunitat Valenciana no arriba als 450 MW. Quant a l'eòlica, l'any passat no es van connectar nous aerogeneradors a la xarxa elèctrica a la Comunitat Valenciana.

Generació renovable

L'Associació d'Empreses d'Energies Renovables (APPA Renovables) incidix en el fet que "la recuperació de la generació hidràulica i la nova potència instal·lada han portat el sector renovable a marcar una fita" en generar el 50,4 % de l'electricitat espanyola en 2023. "L'energia eòlica va ser la principal font de generació elèctrica en proporcionar el 23,5 % de l'electricitat a escala nacional. El podi renovable el completen la fotovoltaica (14 %), la hidràulica (9,5 %) i la resta de renovables (1,9 %)", destaca la patronal nacional.

Sense avanços

Marcos J. Lacruz lamenta que, malgrat el canvi de govern en el Consell, "continua havent-hi molt poc avanç. En tot 2023, només s'ha connectat la planta fotovoltaica de Sant Jordi a Castelló (desenvolupada per NRG Investments i Prosolia). L'Administració (valenciana) ha de fer un tomb total per a no quedar-nos arrere. Més del 50 % de l'energia elèctrica espanyola procedix de fonts renovables, però no gràcies a la Comunitat Valenciana. Totes les autonomies estan complint els objectius llevat de la Comunitat Valenciana".