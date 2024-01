L'oliver Carles Llopis torna a guanyar el premi d'escriptura de creació de la Universitat

El jove oliver Carles Llopis Rodríguez, estudiant de Sociologia, ha guanyat la 20a edició del premi d'escriptura de creació de la Universitat de València, també en la modalitat de poesia en valencià.

Ho ha fet en esta ocasió amb el poemari titulat Els dies imparells, que recull 10 poemes que inclouen les temàtiques que més li han interessat en els últims anys sobre l'actualitat.

Apareixen espais molt pròxims com la muntanya de Santa Anna o el camí del Cementeri. Però també sentiments propis en diverses èpoques de l'any, experiències viscudes o imaginades i, fins i tot, els «fanals de sereno», entre altres curiositats. El treball ha sigut publicat per Edicions 96 i es pot llegir de manera gratuïta en el blog personal de l'autor.

En 2019, va guanyar el mateix premi amb Simetria imperfecta. En este treball, segons el seu autor, «parle de la llibertat en termes abstractes, del meu poble, Oliva, on he nascut i crescut, de l'amor i el desamor, de temes dels quals no podem fugir».

«Soc una persona vergonyosa i no m'agrada en general compartir el que escric, però molta gent del meu entorn em va animar perquè presentara el meu poemari. Per tant, anime també la resta d'escriptors que vulguen compartir la seua obra per a fer l'art més senzill i accessible a tots», explica l'estudiant de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.