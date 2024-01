Rescaten 21 persones d'una xarxa dedicada al tràfic d'éssers humans

Agents de la Policia Nacional han rescatat 21 víctimes de tràfic d'éssers humans i han detingut cinc persones, d'entre 21 i 50 anys, d'origen colombià, membres d'una organització criminal dedicada a l'explotació laboral de ciutadans estrangers en situació irregular a Espanya.

La investigació es va iniciar el mes de novembre després de tindre coneixement els agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de València que els responsables d'una societat del sector tèxtil situada en un municipi de València estarien utilitzant com a tapadora esta mercantil per a explotar laboralment un grup de persones d'origen estranger que havien sigut enganyades al seu país d'origen per a viatjar a Espanya amb la promesa de trobar treball i regularitzar la seua estada al país.

Després de diverses gestions d'investigació, els agents van esbrinar que els detinguts organitzaven reunions de captació a Colòmbia en les quals oferien treball legal a Espanya, sufragant les despeses de viatge i allotjament al país fins al començament de l'activitat laboral en una nau industrial d'un municipi de la província de València.

Una vegada a Espanya, les víctimes s'adonaven de l'engany, ja que eren obligades a treballar sense descans, pagant un lloguer en habitatges compartits en condicions infrahumanes, així com a assumir el deute originat per les despeses de viatge des del seu país, quedant-se, per tant, amb un salari de vora uns 150-200 euros mensuals, el qual no els permetia ni tan sols cobrir les necessitats bàsiques de subsistència.

Amenaces de mort

Esta situació es veia agreujada per les amenaces de mort que els membres de l'organització dirigien cap als familiars de les víctimes a Colòmbia, infonent-los temor i provocant una situació de major vulnerabilitat, ja que, a més de mancar d'autorització, residència i treball, no tenien vincles familiars ni arrelament al nostre país, quedant-se sense una altra alternativa més que veure's sotmeses a l'abús i l'explotació laboral.

En esta operació, duta a terme per part de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de València, s'han registrat dos domicilis, així com la nau industrial on es duia a terme l'activitat laboral de manera clandestina, aconseguint rescatar 21 persones estrangeres en situació irregular que es trobaven en una situació de vulnerabilitat i explotació similar a l'esclavitud. En la investigació ha col·laborat la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València. Les perquisicions continuen obertes i no es descarten més detencions.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents policials, han sigut posats a disposició judicial.