El València Basket es reforça amb la ucraïnesa Alina Iagupova, doble MVP de l'Eurolliga

El València Basket va anunciar dijous que ha tancat el fitxatge fins al final d'esta temporada de l'aler ucraïnesa Alina Iagupova, procedent del Cukurova turc i que va ser triada MVP de l'Eurolliga Femenina de manera consecutiva en els anys 2020 i 2021.

"València Basket ha aconseguit un acord amb l'aler ucraïnesa Alina Iagupova perquè s'incorpore al seu primer equip femení durant el que resta de temporada. La que fora dues vegades MVP de l'Eurolliga Femenina, anotadora Top 5 en la present edició de la competició, es posarà a les ordres de Rubén Burgos per a ajudar a elevar el nivell i lluitar per tots els objectius en la part decisiva de la temporada", va destacar el conjunt valencià en un comunicat.

La jugadora de 31 anys va ser designada millor jugadora d'Europa dos anys seguits quan militava en el Fenerbahçe turc. En 2020, després de detindre's en els quarts de final la competició per la pandèmia, es va emportar el guardó d'MVP fent una mitjana de 21,3 punts, 5,7 rebots i 5,5 assistències, mentre que un any més tard, quan va guiar el conjunt d'Istanbul a la Final Four, va fer 20,6 punts, 7,6 rebots, 4,4 assistències i 2,0 robades per partit. La passada temporada, l'aler tornaria a ser important en el seu equip, que es va proclamar campió d'Europa.

Iagupova, segon reforç del València Basket després del de María Eraunzetamurgil, se suma a l'entitat taronja per a tractar de millorar els resultats en Eurolliga, on va cinquena (4 victòries-6 derrotes), molt prop dels playoffs, i de lluitar pels títols de la Lliga Femenina Endesa i la Copa de la Reina.