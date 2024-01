Cultura inicia el procés per a triar els nous directors adjunts de l’IVC

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat una resolució amb les bases del procediment per a la selecció de les persones titulars de les direccions adjuntes d’Arts Escèniques, d’Audiovisuals i Cinematografia i de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

D’esta manera, s’inicia el procés per a substituir els encara directors adjunts de l’organisme: Marga Landete (Música i Cultura Popular), Roberto García (Arts Escèniques) i Francesc Felipe (Audiovisuals).

Els tres tenen contracte en vigor fins a 2027, però el nou Govern de la Generalitat ha decidit la seua rescissió —que serà efectiva el dia anterior al nomenament dels seus substituts, al·legant el “canvi de cicle” en la Conselleria. Este moviment important en la gestió del principal organisme autònom de Cultura de la Generalitat no afecta, almenys de moment, el seu director, Abel Guarinos.

Amb experiència cultural

Segons recull este divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les persones candidates hauran d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau o equivalent; ser nacionals d’un país membre de la UE o, en cas de no ser-ho, el seu nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a Espanya; acreditar experiència en nivells de responsabilitat en l’àmbit cultural, i no haver sigut separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servici de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitades per a l’exercici de funcions públiques.

Així mateix, es valorarà com a mèrit el coneixement d’altres idiomes oficials de la UE, així com el del valencià; la capacitat de lideratge per a desenvolupar la implementació i revisió d’estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir, per part de l’organització, les missions i els objectius encomanats; capacitat de comunicació i negociació, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes i la capacitat de representar l’IVC “en el més ampli espectre d’àmbits, de construir i desenvolupar xarxes de relacions, tant internes com externes, així com la capacitat de liderar i motivar el col·lectiu humà que treballa” en l’Institut.

Els interessats podran presentar les seues sol·licituds a partir del dissabte 6 de gener i durant un termini de deu dies hàbils, en la seu electrònica de l’IVC, acompanyades obligatòriament del document d’identitat, passaport o targeta de residència que corresponga; la titulació acadèmica exigida i curriculum vitae i documentació acreditativa d’este.

Projecte

A més, hauran d’adjuntar un projecte per a la direcció adjunta a la qual opten i que desenvolupe, entre altres aspectes, els objectius proposats; les seues línies d’actuació; la programació d’activitats; la col·laboració i difusió de les arts escèniques, de l’audiovisual i cinematografia o de la música i cultura popular valenciana amb els sectors educatius, econòmics i socials.

El projecte, recollit en un màxim de vint pàgines en tipografia Arial 12, també ha de plantejar la coordinació amb la resta del sector públic cultural i el foment de la investigació, la creació i la formació artístiques, així com totes aquelles qüestions que es consideren oportunes en relació amb el lloc que s’exercix.

Els criteris específics de selecció, participació, procediment de valoració i elecció de candidats i altres aspectes detallats de la convocatòria poden consultar-se en el DOGV.

Cessament en suspens des del 23 d’octubre

El Consell de Direcció de l’IVC va acordar, el passat 23 d’octubre, el cessament dels titulars de les tres direccions adjuntes, que tindrà efectes en la data del dia anterior al del nomenament de les noves persones que ocupen estos càrrecs.

L’IVC és una entitat de dret públic, adscrita a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, que té com a finalitat el desenvolupament i l’execució de la política cultural de la Generalitat quant al coneixement, la tutela, el foment, la recuperació, la conservació, la restauració, l’estudi, la investigació, la promoció i difusió de les arts escèniques, musicals i plàstiques en totes les seues varietats, i els museus en particular.

L’entitat assumix també les polítiques culturals relacionades amb el patrimoni sonor, audiovisual i de la cinematografia, així com de la documentació específica que hagen anat generant estes arts al llarg dels segles i, en general, de tots els béns culturals integrants del patrimoni cultural, donant rellevància al valencià, amb una dedicació especial a la recuperació, conservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni artístic en estes matèries.

Codi de bones pràctiques

El que sembla clar és que la conselleria gestionada per Vox mantindrà la fórmula implantada per Compromís de seguir el Codi de bones pràctiques per a elegir els seus càrrecs intermedis. Tant Marga Landete com Roberto Martínez van ser seleccionats per a ocupar, per un període de cinc anys, les direccions adjuntes de Música i Arts Escèniques de l’IVC després d’un concurs públic celebrat en 2017. El desembre de 2022, els seus càrrecs van ser renovats per un període de cinc anys (és a dir, fins a desembre de 2027) després que la seua gestió i els seus projectes foren avaluats pel Consell de Direcció de l’IVC.

En el cas de Francesc de Felipe, l’actual director d’Audiovisuals de l’IVC, va accedir al càrrec el desembre de 2022, també per un període de cinc anys, i substituint l’actual regidor de Cultura de l’Ajuntament de València, José Luis Moreno, que, abans de fitxar per María José Catalá, havia sigut nomenat subdirector general de la institució.