La incidència total d’Hugo Duro en el València

La inspiració d’Hugo Duro és una de les raons del bon moment de joc i resultats del València de Rubén Baraja. La incidència del davanter madrileny, de 24 anys i que complix la seua tercera temporada a Mestalla, sobre el joc col·lectiu dels blanc-i-negres és tan àmplia que va més enllà de les estadístiques, que, per si mateix, són generoses. El partit contra el Vila-real va ser un bon exemple d’això. No va aparéixer en cap apartat de golejadors ni assistències, però va estar en totes les salses i va intervindre en els tres gols contra l’equip castellonenc. La seua maniobra sense pilota en el primer gol va permetre arrossegar els centrals rivals per a alliberar Iaremtxuk, que va rematar a plaer. En el segon gol, va provocar amb picardia el penal, i el gol que arredonia la nit va vindre precedit d’un dispar seu al pal. En una demarcació que viu dels registres individuals, la ment d’Hugo Duro pensa en un mode col·lectivista, per i per al grup.

Sense pecar en cap moment d’egoista, les seues estadístiques van pel camí de ser les millors des que va aterrar en el València en el curs 21-22. Porta set gols, ha donat tres assistències de gol als seus companys i ha provocat dos penals. En un bloc la fortalesa del qual partix des de l’ordre i la solidesa defensives, Hugo Duro ha mostrat una efectivitat envejable en les ocasions que xafa l’àrea rival. Els seus 7 gols han arribat en només 15 tirs a porteria. Als seus 24 anys, el de Getafe ha fet un pas avant en un club que, per l’erràtica planificació esportiva, depenia molt de les seues bones prestacions. Amb Alberto Marí lesionat en els primers mesos, amb Iaremtxuk desembarcat en l’últim instant de mercat i amb una costosa aclimatació a coll, tot requeia sobre Hugo Duro, des de la responsabilitat fins a les expectatives. La trajectòria del València passava per dos condicionants, que Hugo Duro no es lesionara i que vera porta. En altres paraules, que fregara l’excel·lència. Tot s’ha complit. L’atacant ha jugat tots els partits de LaLiga, ha resistit fins i tot en condicions adverses, amb molèsties al muscle, i és, tal com revelava Marca, el futbolista que més faltes rep de tot el campionat (52), juntament amb el madridista Jude Bellingham.

Hugo Duro ha demostrat, a més, ser un davanter amb un ventall complet, en haver marcat gols amb les dues cames i de cap. A més, ha rebatut algunes de les etiquetes que l’acompanyaven en el primer tram de la seua carrera, com la de ser un punta que vivia de l’oportunisme i que fonamentava el seu futbol des de la brega. La definició d’alguns dels seus gols, amb sang freda i elegants pilotes punxades de cullera, amb rematades en desmarcatges al primer pal, confirmen el seu creixement.

A més, les variacions de noms i retocs de pissarra de Rubén Baraja, motivades per l’elevat nombre de baixes i la necessitat de recórrer a una unitat B poc efectiva en el primer tram, han acabat afavorint Hugo. De ser l’única referència en atac, amb Diego López caient bastant per banda, i havent de faixar-se en solitari amb els centrals rivals, la incorporació de Iaremtxuk a l’onze no ha suposat un problema. Hugo Duro no només s’hi ha adaptat, sinó que la condició de pivot del davanter ucraïnés l’ha alliberat i li ha permés augmentar en perillositat.

D’altra banda, Hugo Duro s’ha reivindicat des de la fortalesa mental. El davanter madrileny va ser un dels que més que va patir anímicament els rigors de la temporada passada, amb el bloqueig general de l’equip i la caiguda lliure que de miracle no va acabar en descens. Sense fortuna de cara a porta, molt tocat a nivell emocional, plorant al final de diversos partits. Com ha succeït amb altres jugadors, cas d’Hugo Guillamón, Baraja ha sabut cuidar-los perquè “reinicialitzaren” i tornaren a donar la seua millor versió. En l’exemple de Duro, el seu nivell de frescor futbolística, físicament i mentalment, és molt similar a la de la seua primera temporada amb un entrenador que el coneixia a la perfecció del Coliseum, com José Bordalás.

Hugo Duro, que va entrar en l’imaginari del valencianisme de rebot i d’un mode quasi còmic (la jugada del “tocó en Hugo Duro” que va propiciar la classificació del València per a les semifinals de Copa de 2019), és un valencianista més. Aclimatat a la ciutat, tirant arrels també sentimentalment (la seua parella és la pilot d’Albalat dels Sorells Nerea Martí), soltant-se fins i tot amb el valencià en xarxes socials, Hugo Duro sembla portar tota la vida com a blanc i negre.