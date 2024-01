La infància i l’adolescència de Sagunt s’impliquen a potenciar les zones verdes

Una representació de xiquets i joves de Sagunt va intervindre ahir, després del ple municipal, per a fer un cridaner anunci: es van comprometre, davant de tots els regidors, a avaluar les zones verdes existents a la ciutat i proposar-los millores a final d’any.

El missatge el van llançar integrants dels grups de participació Dinakids i HRjove, que s’impliquen en la programació municipal: Marta, Laila, Aitana i Elena. “Continuem insistint que la veu de la infància, la nostra veu, siga escoltada en el nostre municipi, per a donar a conéixer les nostres demandes i necessitats, a més de sensibilitzar, difondre, protegir i aplicar els drets reconeguts en la Convenció dels Drets de la Infància, de la qual som signants, des de l’any 1990, i que, com cada any, celebrem el 20 de novembre, que és el Dia Universal de la Infància”, van recordar.

També van recalcar que el Pla local d’infància i adolescència de Sagunt “no és només una declaració d’intencions, sinó un compromís ferm amb el reconeixement dels xiquets i xiquetes com a subjectes de ple dret… Els xiquets, xiquetes i adolescents de la nostra ciutat experimenten la realitat de Sagunt de manera única, patint i gaudint igual que les persones adultes de Sagunt, i és necessari que les nostres veus siguen escoltades en la presa de decisions que ens afecten en les nostres vides”, van remarcar.

No obstant això, van posar l’accent en “un altre repte que arriba tant a la infància i l’adolescència com a les persones adultes: el canvi climàtic”, perquè, segons van dir, “els canvis en els patrons, els esdeveniments extrems i l’augment de les temperatures afecten directament la qualitat de vida de la nostra ciutadania. Com a representants de la comunitat, tenim la responsabilitat d’actuar de manera proactiva per a mitigar estos efectes i treballar cap a un futur més sostenible”, van afirmar.

Tenint en compte este extrem, van anunciar que este curs s’enfocaran “a millorar els grans espais verds del nostre municipi”. “Els grans espais verds no només són pulmons vitals per a la nostra ciutat, sinó també llocs de trobada, recreació i esplai per a totes les edats. Ens comprometem a avaluar críticament els grans espais verds existents i proposar millores on siga necessari”, van afirmar.

A això van sumar el compromís de presentar propostes per al futur, “per a la creació de nous grans espais verds que enriquiran encara més la qualitat de vida a la nostra ciutat. La ràpida expansió de Sagunt ens obliga a considerar acuradament com planifiquem i cuidem estos espais”.

Este procés, segons van assenyalar, “serà transparent i participatiu, comptant amb tota la comunitat, incloent-hi la infància, que sovint som els usuaris i les usuàries més actius i actives d’estos grans espais verds. Estem convençuts i convençudes que, si ajuntem esforços, podem aconseguir un Sagunt més verd, més sostenible i més amigable per a totes les persones. Per això, ens comprometem a elaborar un document en què es recullen totes les propostes suggerides i així poder fer-ho de manera completa, assegurant-nos que es traduïsca en accions tangibles, reals, que beneficien tota la comunitat. Us el portarem el pròxim mes de novembre al ple per al seu coneixement i aprovació”.

“Un Sagunt més equitatiu”

“En resum, per a nosaltres, i, per tant, per a tota la infància i l’adolescència, el canvi climàtic i els grans espais verds són aspectes connectats, que definixen la qualitat de vida a la nostra ciutat. En donar importància a la nostra veu, la veu de la infància, i tractar el repte del canvi climàtic mentre millorem els nostres grans espais verds, estem establint les bases per a un Sagunt més equitatiu, saludable, sostenible i inclusiu”, van concloure, esperant “amb il·lusió el suport de totes les persones per a complir estes importants iniciatives i, així, construir un futur millor per a la ciutat de Sagunt”.