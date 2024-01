Les Magues de Gener renuncien a la seua cavalcada i acusen PP i Vox de “censura”

Les entitats organitzadores de la cavalcada de les Magues de Gener ha anunciat que este esdeveniment, previst per al 14 de gener, finalment no se celebrarà com estava previst i que es transformarà en una manifestació pública per a denunciar “la censura de PP i Vox”, en concret de les autoritats municipals de l’Ajuntament de València, que, segons l’organització de la Festa de la Infantesa, “han negat el permís per al recorregut habitual, buscant limitar una activitat amb la denominació oficial de ‘tradició’ i que ja tenia totes les despeses cobertes sense cap subvenció pública, gràcies a l’èxit d’un micromecenatge que encara està actiu i que ha recaptat, ara com ara, més de 6.500 euros, xifra que continua augmentant”. “En resposta a esta censura, se celebrarà una manifestació festiva i reivindicativa, contra la discriminació sectària d’unes certes propostes”, han anunciat els responsables de l’acte festiu i lúdic.

Per la seua banda, fonts del Govern de María José Catalá han assenyalat que hi ha diversos informes desfavorables que justifiquen que no s’atorgue el permís d’ocupació de l’espai públic per a eixe dia i eixa activitat. Estos informes desfavorables són de servicis com la Policia Local, Espai Públic, Mobilitat i, fins i tot, d’EMT. Entre els arguments que esgrimix l’Ajuntament figura, a més, que eixe dia se celebrarà a València la carrera 10 K Ibercaja i 5 K València Anem, que també suposa greus afeccions per al trànsit. Els portaveus de l’Ajuntament de València assenyalen que s’ha oferit a l’organització que presenten un itinerari alternatiu per a fer la cavalcada i un dia diferent, però que, en tot cas, es deneguen els permisos “per criteris tècnics” i perquè l’esdeveniment afectaria el trànsit en el centre històric i les línies de l’EMT.

“Directament, han prohibit l’acte del 14 de gener”

Segons les organitzacions esmentades, els responsables del Govern municipal presidit per María José Catalá “no s’han limitat a negar la salutació des del balcó de l’ajuntament de València (de les Magues), sinó que directament han prohibit la celebració del dia 14. Les autoritats municipals han negat el permís per al recorregut habitual, buscant limitar una activitat amb la denominació oficial de ‘tradició’ i que ja tenia totes les despeses cobertes sense cap subvenció pública”.

La Festa de la Infantesa s’enfronta, afigen estes fonts, “a reptes inesperats a causa de la prohibició de l’Ajuntament de València, dirigit pel PP/Vox, que ha censurat la celebració tradicional de la cavalcada de les Magues de Gener. La resposta del consistori s’ha rebut a una setmana per a la celebració de l’acte, malgrat tindre tota la documentació des de feia mesos. Afrontant esta adversitat, la comunitat s’unix per a defensar la llibertat d’expressió i la diversitat cultural”, subratllen.

En cap cas, apunten estes fonts, “la manifestació substituirà la cavalcada; és una resposta a la prohibició d’esta. Eixa manifestació popular es farà el diumenge 14 de gener, i comptarà amb la presència de les Magues de Gener i tots els grups de voluntaris que conformen la festa, de manera assembleària. La nova ruta s’iniciarà al Parterre a les 11 hores i continuarà pel carrer de la Pau i plaça de la Reina, amb final a la plaça de la Mare de Déu. Mantindrà la seua essència malgrat els obstacles”, advertixen.

La cavalcada anava a centrar-se en “L’aigua és màgia”

Enguany, en la cavalcada es volien destacar les agrupacions tradicionals de música i dansa, centrant-se en la consideració de l’aigua com a dret universal i la gestió que s’està fent d’eixe recurs, sota el lema “L’aigua és màgia”. Les dolçaines i els tabals, les muixerangues, els gegants i cabuts, les dansades, les batucades, els grups d’animació i circ… Acompanyen sempre les tres Magues de Gener, que representen la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat-Sororitat. Els grups i les associacions que originalment formaven part de la cavalcada de les Magues de Gener 2024 estan convidats “a mantindre’s actius en esta manifestació festiva i reivindicativa. La intenció és que, malgrat els canvis en el recorregut, l’esperit continue sent vibrant i inclusiu”.

Esta protesta pública serà una prova “de la determinació de la comunitat per a preservar les seues llibertats, reflectint la voluntat de defensar el dret a l’expressió popular sense discriminació. Tot i que les Magues de Gener són directament les afectades, la manifestació és una oportunitat oberta per a tots els col·lectius que compartixen esta preocupació”.

L’organització no està encapçalada per cap entitat, sinó que està dirigida per l’Assemblea de la Festa de la Infantesa. L’equip té “una rica experiència acumulada al llarg dels anys en la realització d’activitats culturals i educatives”. Està formada per professionals en àmbits de la cultura, l’educació i l’organització d’esdeveniments.

Compten amb experts en creativitat, docència i logística. En esta edició, “al capdavant de les gestions burocràtiques es troben Intersindical Valenciana, la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià i l’Associació Cultural Institut Obrer”. A hores d’ara, hi ha molts col·lectius que participen d’alguna manera en l’acte i estan ajudant en l’organització. Entre d’altres: Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Amics de la FUE, Associació Cultural Institut Obrer, Bicis Clàssiques, CAPPEPV, CCOO, CAMDE-PV Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Clownmando π, Colla Buf-Alí, Colla de Dolçaines i Tabals Consolat de Mar, Colla del Micalet, Colla els Bastonots de Picassent, Colla Estrela Roja, Colla Pepe Palau, Colla Pignatelli, Cor Dona Veu, Decidim, Dos Quinzets, Dones Sufragistes, El Tudell, Escola Valenciana, Esquerra Unida del País Valencià, Fundació Salvador Seguí, Gatzara, Intersindical Valenciana, Iaioflautes, Jarit, Jove Muixeranga de València, La Llavor dolçaina i tabal d’Almenara, Habitants Cultura, Muixeranga de Sueca, Muixeranga la Socarrà de Xàtiva, Plataforma 14 d’Abril per la III República, Rebombori Batukada, Soterranya i la col·lecció editorial Versaletes.