Morant s’exhibix contra Mazón sense aclarir si optarà a liderar el PSPV

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, es va posar este dijous en “mode oposició” contra el Govern autonòmic liderat per Carlos Mazón, encara que evitant confirmar si es presentarà a les primàries per a liderar el PSPV. Va ser en el transcurs d’una visita ahir a dos feus socialistes a la província d’Alacant, com són Alcoi i Elda, on va arremetre amb duresa contra el president de la Generalitat, a qui va retraure-li que a la Comunitat Valenciana puge l’atur mentre que en el conjunt d’Espanya baixa.

Morant, que sona com la candidata preferida des de Ferraz per a substituir Ximo Puig al capdavant del PSPV, ha intensificat la seua agenda a la Comunitat Valenciana davant del congrés que celebraran els socialistes valencians per a renovar lideratges. Ho va fer aprofitant una visita a Elda, on governa el socialista Rubén Alfaro, i a Alcoi, on és Toni Francés, també del PSPV, el que es troba al capdavant de l’ajuntament. En el primer cas, va visitar el centre tecnològic del calçat (Inescop), mentre que, en el segon, va passar pel centre tecnològic del tèxtil (Aitex), a més de visitar el betlem de Tirisiti i contemplar l’acte del Ban Reial. De la mà va portar la cartera ministerial, però en un context en el qual a ningú se li escapava la coincidència amb el procés intern de renovació en el qual està immers el PSPV.

I per la forma en la qual es va expressar, amb crítiques contundents contra Mazón, qualsevol haguera dit que ja està exercint com a líder dels socialistes valencians, encara que es va abstindre d’aclarir si eixa és la seua pretensió real. I és que Morant es va mostrar molt bel·ligerant amb Mazón, assenyalant que “mentre que a Espanya hi ha motius per a l’alegria perquè l’atur està baixant, a la Comunitat Valenciana, però, està creixent”.

Així, va reclamar al Govern autonòmic conformat per PP i Vox que “no desatenga el més important”, recordant que ja fa set mesos que estan al capdavant de la Generalitat i que en els pressupostos han retallat un 20 % les polítiques d’ocupació, un 17 % les d’innovació i un 30 % les de transició ecològica. En este sentit, va reclamar a Mazón que “no faça retrocedir la Comunitat”, contrastant-ho amb l’etapa viscuda amb l’executiu del Botànic, amb Ximo Puig al capdavant, quan, va asseverar, “este territori va ser el que més va créixer en matèria d’innovació”.

La ministra, amb tot, va evitar confirmar si concorrerà a les primàries del PSPV, i es va limitar a assenyalar que ajudarà al fet que el partit siga “alternativa de govern i esperança per a la Comunitat Valenciana”. Així, va destacar que, “com a militant i com a ministra”, aportarà tot el necessari perquè la federació isca d’este procés amb “un projecte fort que represente l’ambició de tots els ciutadans progressistes de la C. Valenciana, que estan veient com en el govern tenen el PP i Vox amb polítiques d’involució”.

I va subratllar que des del Govern d’Espanya “ja ho estem fent. Serem el dic de contenció de les polítiques i el retrocés ací a la Comunitat, i també el PSPV vol ser alternativa i eixa esperança”. A més, Morant va destacar que el PSOE la tindrà “sempre per al que calga”, la qual cosa, en la seua opinió, és conformar un projecte il·lusionant. “Què necessiten els ciutadans progressistes de la Comunitat Valenciana?”, es va preguntar, per a afegir, referent a això, que ja tenen el Govern d’Espanya al seu costat i que el que necessiten, també, és “un PSPV que siga una alternativa, i jo ajudaré al fet que eixa alternativa es conforme”.