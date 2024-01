Quatre volums amb 2.000 documents de sis segles sobre Xàtiva

L’historiador de l’art, exdirector del Museu de l’Almodí de Xàtiva, exregidor de Cultura i membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, Mariano González Baldoví, presentarà, a la Casa de la Cultura de Xàtiva, el pròxim 9 de gener de 2024, el treball definitiu de tota la seua tasca investigadora: Civitas populusque Saetabis, un compendi de més de 2.000 documents que abasten sis segles. En total, 3.500 pàgines en quatre volums. La investigació i compilació és el fruit de quaranta-cinc anys d’investigació, des de 1978.

L’autor explica que “el treball no es planteja com una meta, perquè és, a més, i sobretot, un punt de partida. La diversitat de tipologies documentals i l’abundància d’informació sobre persones, fets, llocs, etc., dota l’obra d’un interés multidisciplinari i la convertix en una font d’estudi per a investigadors de matèries molt diverses”.

Este conjunt de documents amb un nexe comú consta de 2.061 documents inèdits obtinguts per l’autor, entre d’altres, en els arxius de la Col·legiata, el Municipal i els de les parròquies de Mercé i Santa Tecla, Sant Pere i Sants Joans, de Xàtiva; en els del Regne, el Diocesà i el de la Catedral, de València; en el de la Corona d’Aragó; el de la Diputació de Sevilla; el de la Noblesa de Toledo; l’Arxiu General de Simancas; el General de Castella, a Galapagar; els municipals d’Alacant i Ontinyent, i l’Arxiu Històric Nacional, a Madrid.

Segons explica l’autor, l’ordenació dels documents és mixta, compaginant la temàtica i la cronològica. Cada un va encapçalat per un codi específic, la datació i el lloc, l’arxiu on es troba i la signatura que li correspon. A continuació hi ha un regest, que és un resum del document, en el qual es fa constar la informació bàsica de l’assumpte que tracta, les persones que hi intervenen, etc. Els documents estan transcrits dels textos originals, “respectant l’ortografia, i òbviament en la llengua en la qual estan escrits. No estan traduïts”, aclarix Baldoví. “Les llengües emprades són, majoritàriament, el llatí, el valencià i el castellà. Hi ha uns pocs en italià i en francés”, afig.

5.000 notes a peu de pàgina

El treball es complementa amb prop de cinc mil notes a peu de pàgina, entre les quals abunden les referents a la identificació de les persones mencionades, la data i el lloc de naixement, si es coneixen, i la relació de parentiu entre elles. Hi ha també identificacions de topònims, així com les referències creuades amb altres documents que citen les mateixes persones o llocs. “Tant l’ordenació com les notes són els mitjans que conferixen utilitat a l’obra, sense les quals només seria un conjunt caòtic de documents”, assenyala. Alhora, l’autor destaca el fet que el terme de la ciutat era molt més extens que l’actual, “raó per la qual s’hi inclouen documents datats en altres llocs que en èpoques anteriors no eren municipis independents. Hi ha, per tant, una reflexió encaminada a refer una identitat compartida durant segles”, explica.