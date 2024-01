Arranca la gran reforma urbana de la pedania de la Torre

L’Ajuntament de València inicia hui, dilluns, les obres de remodelació de la plaça de l’Església de la Torre. Esta actuació municipal, que s’executarà durant els pròxims quatre mesos, compta amb una inversió de 239.759,35 euros.

“Des de l’Ajuntament —ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner—, ens hem reunit amb tots els alcaldes pedanis per a escoltar i sentir les necessitats que cada dia els traslladen els veïns. Al llarg dels últims mesos de l’any passat s’han invertit 650.000 euros en projectes urgents, i ara continuem amb els treballs compromesos, per a cuidar les pedanies com es mereixen”, ha afegit.

En la intervenció de la plaça, que té una extensió de 1.279,85 m², s’ha volgut cuidar dos dels elements patrimonials més importants i característics. D’una banda, es destaca el valor patrimonial edificat, amb el front de la parròquia de Nostra Senyora de Gràcia, catalogada amb nivell de protecció 1, i, d’altra banda, el valor patrimonial vegetal, amb una important massa arbrada en la qual destaquen una sèrie d’exemplars de gran port, com el gran ficus central elevat, els xiprers perimetrals i la robínia del xamfrà.

L’obra es planteja en tres àmbits. En primer lloc, la renovació i l’actualització de l’espai públic per a l’ús i el gaudi de les persones. Dins d’este apartat, es proposa la reconfiguració de zones i recorreguts, la creació de zones amb ombra i mobiliari, àrees de joc i esbarjo. El projecte, a més, inclou la renovació de paviments, mobiliari, jocs i il·luminació, per a fer-los més concordes a les necessitats que han demanat els veïns.

D’altra banda, s’incrementarà l’enjardinament i es durà a terme una lleu remodelació dels pendents de la zona central, per a resoldre la incorporació del gran ficus a l’espai, en lloc de la jardinera actualment rebentada per les arrels. Finalment, es revalorarà el patrimoni cultural existent amb el nou paviment i acabats.

Estes actuacions afectaran una zona de jocs, amb 102,40 m², la zona verda, amb 145,00 m², el paviment empedrat, amb 850,00 m², i la incorporació de diferent mobiliari urbà.