El ‘boom’ d’estudiants estrangers fa disparar la inversió en residències a València

El boom d’universitaris estrangers que viu València ha fet disparar l’interés de fons i promotores a invertir en residències d’estudiants. Els inversors han posat els seus ulls a València davant de la falta de places: l’oferta de llits en les residències d’estudiants valencianes és d’un per cada 23 estudiants, la meitat que en la resta d’Espanya. Este curs, hi ha matriculats uns 15.000 alumnes internacions en els centres universitaris de València i la seua àrea metropolitana (Burjassot, Alfara del Patriarca i Catarroja). A això se suma la demanda d’estudiants espanyols desplaçats de les seues localitats d’origen, que en són més de 30.000. De fet, València és la ciutat amb el nivell d’estoc d’allotjaments per a estudiants més baix i amb un desajustament més pronunciat entre oferta i demanda de tot el mercat espanyol.

El nombre de places en residències d’estudiants i col·legis majors a Espanya (que són allotjaments vinculats a les universitats) s’ha incrementat un 8,5 % en l’últim any, però l’oferta continua sent insuficient per a cobrir la demanda potencial existent entre universitaris, segons revela un informe de la consultora immobiliària JLL. En el conjunt del país, l’oferta actual és de 111.420 places i el nombre d’alumnes presencials durant el curs 22-23 va superar els 1,4 milions, la qual cosa deixa la taxa en 13 estudiants per llit (enfront dels 14 del curs anterior). La situació a València és pitjor, ja que hi ha 4.580 llits en residències i el nombre d’universitaris és de 106.409, la qual cosa implica una ràtio de 23 estudiants per llit.

La inversió en residències d’estudiants ha guanyat popularitat entre els inversors en els últims anys arran de la demanda. No obstant això, la falta d’immobles condicionats per a residències està frenant les transaccions i la inversió s’ha enfocat en la compra de sòl per al desenvolupament de nous projectes a les ciutats espanyoles amb més necessitat de llits, com València.

Un exemple és el de la multinacional britànica Amro Real Estate. La companyia va entrar a València amb la compra d’un terreny de 5.000 metres quadrats edificables al barri de la Petxina per a construir una residència per a estudiants de 170 llits. La residència va obrir fa uns mesos al carrer Palleter i la companyia s’ha embarcat en un segon projecte a l’avinguda del Port (prop dels campus de Tarongers i la Politècnica), en el qual està invertint 30 milions d’euros.

Ara mateix, a València i l’àrea metropolitana hi ha en projecte una quinzena de residències amb 2.718 llits, encara que les consultores advertixen que la xifra és insuficient. Darrere del creixent interés inversor en residències d’estudiants estan fons d’inversió procedents del Regne Unit, els Estats Units, Països Baixos, Alemanya i Espanya, a més de promotores.

El principal inversor és el fons de Països Baixos PGGM, que fa un any va comprar el gegant espanyol de residències d’estudiants Resa per 900 milions d’euros (una cartera de 42 residències i més de 11.500 llits). Resa té a València i Alboraia tres residències, entre les quals s’inclou un immoble a la Patacona amb 440 habitacions. Els altres dos fons que més residències acumulen són Stoneshield i Brookfield/Primerenc. Després de Resa, els principals operadors de residències són MiCampus, Livensa Living, GSA-Yugo i Xior Student Housing.

València, segons destaca la consultora immobiliària JLL, és coneguda com a destinació popular per als estudiants universitaris espanyols per la seua àmplia oferta acadèmica i les nombroses oportunitats de desenvolupament personal i professional que oferix. Durant el curs 2021-22, un total de 388.078 estudiants en universitats presencials residents a Espanya es van matricular en una província diferent de la de la seua residència, la qual cosa suposa un creixement del 3,5 % respecte al curs anterior. Això situa la mobilitat nacional entorn del 30 % sobre el total d’estudiants universitaris residents a Espanya matriculats en universitats presencials.

A ells se suma la demanda d’estudiants internacionals. Durant el curs 2021-22, segons el Ministeri d’Universitats, es van matricular un total de 137.437 estudiants estrangers en centres universitaris espanyols. En el curs 2022-23, la xifra va augmentar fins als 145.334 alumnes internacionals, segons precisa la consultora JLL.

Per origen dels estudiants, els procedents d’Amèrica Llatina i el Carib van ser els més nombrosos el curs passat, en representar el 38 % del total. A estos els seguixen els estudiants d’altres països de la Unió Europea, amb un 31 %.

El percentatge d’estudiants estrangers en les universitats valencianes és, amb un 14 %, superior al de ciutats com Madrid (11 %), Salamanca (12 %), Granada (8 %) o Sevilla (5 %).