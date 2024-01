Ferraz confirma el congrés extraordinari del PSPV en el primer trimestre de 2024

Ferraz vol que el relleu al capdavant del PSPV siga ràpid, en el primer trimestre d’este 2024. El secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha confirmat, este dilluns, que els congressos autonòmics extraordinaris dels socialistes a la Comunitat Valenciana i Extremadura es duran a terme en els primers mesos de l’any, per a substituir Ximo Puig i Guillermo Fernández Vara com a líders socialistes en estes comunitats.

En concret, segons ha precisat Cerdán, mà dreta de Pedro Sánchez dins de les estructures de la formació del puny i la rosa, el congrés del PSPV se celebrarà en el primer trimestre de 2024 i el d’Extremadura “en el primer quadrimestre”. Les dates assenyalades per Cerdán arriben enmig dels dubtes sobre quan començarà el procés dels socialistes valencians després d’haver-se ajornat l’executiva que havia de convocar-lo una setmana.

“El que està previst és que en este primer trimestre tinguem un congrés per a poder substituir Ximo Puig com a secretari general del PSPV i tenim previst també, al llarg d’este trimestre o quadrimestre, poder fer-ho també a Extremadura”, ha explicat el dirigent navarrés. Cerdán ha assenyalat que, ara, totes dues federacions han de proposar les dates dels congressos i la direcció nacional les aprovarà.

En un principi, els socialistes valencians havien de celebrar este dilluns, 8 de gener, una executiva en la qual assenyalar la data i el lloc per al congrés extraordinari, així com establir tot el calendari intern, amb dies per a presentar les possibles candidatures i la celebració de primàries. No obstant això, esta s’ha retardat, almenys, una setmana, sense data, per a poder “buscar acords” entre les diferents sensibilitats.