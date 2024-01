L’última mesura de pressió de Compromís pel dret civil valencià

El Grup Compromís a les Corts Valencianes citarà, per a dilluns que ve, els diputats i diputades del PP i el PSOE en l’hemicicle valencià i en les Corts Generals per a pressionar i demanar el suport unànime de tots els partits a l’esmena que presentaran els valencianistes al Congrés perquè el canvi de l’article 49 de la Constitució que es debatrà la setmana que ve després d’arribar a un acord Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo incloga també el dret civil valencià.

Així ho ha anunciat este matí el síndic de Compromís, Joan Baldoví, abans de la primera reunió de grup parlamentari de l’any celebrada este matí. El portaveu considera la discussió de la reforma constitucional per a eliminar el terme disminuïts, una “oportunitat única” per a incorporar l’esmena proposada per Juristes Valencians per a recuperar el dret civil valencià. “Volem que hi haja una resposta unànime per part dels diputats i diputades valencians, com es va aprovar a les Corts, i que el que es va acordar ací es veja també a Madrid”, ha assenyalat Baldoví.

Compromís activa, així, una última mesura de pressió abans de la sessió monogràfica del Congrés per a incorporar el dret civil valencià en la reforma de la Constitució i destaca que “no entendríem que PP i PSOE no votaren a favor a Madrid sobre una cosa acordada ací. Estem oberts a presentar l’esmena de manera conjunta”, ha dit el portaveu valencianista. Amb tot, és difícil que a l’acord entre els dos grans partits del país s’afija algun altre assumpte que no siga el de la reforma del terme disminuïts.

Els valencianistes recorden que el dret civil valencià es va incloure ⁠en la reforma de l’estatut de 2006, però el Tribunal Constitucional va anul·lar totes les lleis a les quals feia referència, a pesar que tots els partits del parlament valencià hi estaven d’acord. La seua recuperació serviria per a “agilitzar l’administració en qüestions de família i herència i perquè el territori valencià torne a la legislació pròpia en esta matèria, una legislació avançada al seu temps, segons els experts”.

En esta línia, Juristes Valencians, que és l’entitat que reivindica la recuperació d’este dret per a legislar, es reunix hui amb els diputats valencians de Sumar (Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, de Compromís; Nahuel González, d’Esquerra Unida, i Txema Guijarro, de Sumar) per a parlar sobre l’esmena que presentaran.