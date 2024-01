“La població encara és a temps de vacunar-se i frenar els contagis”

La grip no dona treva a la Comunitat Valenciana i els contagis continuen pujant. No obstant això, “encara som a temps de frenar un virus que està campant a plaer entre una població poc immunitzada”. Així ho asseguren des de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SoVaMFiC), que anima la població a vacunar-se, ara que la Conselleria de Sanitat permet fer-ho en qualsevol centre de salut, sense cita prèvia i de manera universal.

“Hi ha molts casos de grip i és, a més, una grip complicada, perquè genera molt de malestar en una fase aguda amb molta febre i després una tos residual amb la qual hem de conviure dues setmanes. I això només acaba de començar. Arribarem al pic d’ací a unes tres setmanes, però encara som a temps de parar els contagis. Només fa falta anar a vacunar-se. La població està cansada de vacunes i això ha derivat en una grip virulenta circulant lliure en una població poc immunitzada”, expliquen des de SoVaMiC.

De fet, la vacunació lliure en tots els centres de salut és una de les mesures posades en marxa davant de l’augment de la incidència dels virus respiratoris. Les últimes dades (de l’última setmana de desembre) alertaven del triple de contagis que la setmana anterior, fins als 1.500 casos per 100.000 habitants.

No obstant això, la mesura ha arrancat a mig gas. “La població no ha rebut la informació dins del termini i en la forma corresponent i la veritat és que els està costant anar a vacunar-se. Eixa és la realitat. Des de la Csif, creiem que la Conselleria de Sanitat ha arribat tard a la vacuna universal, perquè la campanya va arrancar el mes d’octubre i ni van fer campanyes informatives llavors ni ho han fet ara”, expliquen des del sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF). Ara bé, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, afirma que a les 11 hores “ja havien acudit a vacunar-se 3.000 persones”.

Des d’UGT, però, destacaven llargues cues en alguns centres de salut (com el de Salvador Allende o el Centre d’Atenció Primària de Xàtiva) i alguns centres (com el Departament de Salut de La Fe o el Centre de Joan XXIII) que s’han quedat sense dosis i han hagut de reposar-ne.

Quan cal anar a Urgències

Des de SoVaMiC conviden la població a vacunar-se, perquè “els beneficis en són molts i l’única contraindicació podrien ser unes dècimes de febre un dia. Queda molt d’hivern per davant i com més prompte ens vacunem, millor, perquè el cos necessita quinze dies per a generar anticossos i d’esta manera podem frenar esta cadena de contagis”.

A més, insten la població a “no saturar els centres de salut ni les urgències, si agafem la grip. La grip dona febre, però només si tenim més de 38,5 graus durant més de tres dies hem d’acudir a urgències. Al tercer dia, l’estat de salut ha de millorar, encara que siga un poc i vaja lent. Si no és així i hi ha símptomes que la cosa es complica, cal anar al metge, però, en esta societat de la immediatesa, volem estar recuperats de seguida, i això no és possible. Necessitem les urgències lliures per a qui sí que ha de fer-ne ús, així que a vacunar-se, i, si emmalaltim, paciència i sentit comú”.