Rubén Baraja: “No podem permetre’ns esta classe de luxes”

Ni va ser el millor partit de la temporada del València CF, ni tampoc passarà als annals de la història del club. Almenys sempre que no es convertisca en el camí d’un campió de Copa. No obstant això, a hores d’ara de competició, el més important és el resultat, perquè els blanc-i-negres van estar 73 minuts en la lona. Rubén Baraja no es va amagar i va destacar la seua molèstia per l’inici vacil·lant del seu equip, que va donar pas al gol local i va obligar els valencianistes a disputar la pròrroga. “Estic content per haver passat, sempre cal valorar-ho. No m’ha agradat l’inici, no podem permetre’ns esta classe de luxes. El fet d’anar a remolc des del principi ens ha obligat a tindre la pilota, a atacar sense parar, i ja és un partit diferent del que havíem planificat”, analitzava l’entrenador val·lisoletà després de la victòria al Cartagonova.

No obstant això, Baraja va ser dur en la justa mesura, perquè el més important era ficar una bola en el sorteig de huitens de final i sap com són de difícils esta mena d’eliminatòries: “Passar de ronda és complicat. Tots els partits són igualats, fins i tot alguns guanyen en la pròrroga, com nosaltres. Això és la Copa. Afortunadament hem passat”.

D’altra banda, el míster no va voler posar-se una meta, però va repetir la importància que li donen a este torneig: “Li donem valor i volem tractar d’arribar el més lluny possible, perquè la nostra història ens ho exigix. El que importa és estar en el bombo següent i veure quin és el sorteig. Quan tens la possibilitat de passar rondes, és una competició molt bonica”.

Així mateix, Baraja es va lamentar per la falta de concentració inicial, perquè era una cosa planejada. “Esperava que isqueren així, la primera acció ens ha posat un poc nerviosos. Una pilota a l’espai que no hem defensat bé i la següent ha sigut gol. No ha sigut suficient el primer avís. Havíem parlat que esta classe de partits són així, no hi hem entrat bé. És una bona lliçó per a aprendre. Si no entres concentrat o com deus, la cosa es posa costa amunt i ja has de patir per a pegar-li la volta”, va explicar el Pipo. “Cal extraure coses positives. Hem fet un gol a pilota parada, cosa que no havíem fet fins ara. La Copa servix també perquè tothom siga partícip i que la plantilla cresca com a equip”, va sentenciar en clau positiva el míster.

Canós: “Intentarem millorar”

Un dels protagonistes del duel va ser l’atacant, amb el seu segon gol com a valencianista: “El gol és molt important, sempre és bonic marcar i hem pogut empatar i després pegar-li la volta al marcador. Molt feliç i cal continuar treballant”. El de Nules va seguir el discurs del tècnic i va destacar la dificultat que han tingut els equips de major categoria per a superar esta ronda: “Tots els partits han sigut molt difícils per a tots els equips. Molts primeres han patit per a poder passar. Sí que és veritat que ens ha faltat una miqueta més. Veurem en què hem fallat i intentarem millorar”. Canós avisa: “L’objectiu és jugar el pròxim partit i tant de bo ens toque a Mestalla”.