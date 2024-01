“Valencianes per la igualtat” arriba a Foios

Foios acull, des d’este dilluns, la mostra urbana que reivindica l’equitat de gènere “Valencianes per la igualtat”. La iniciativa de Caixa Popular Dona, que ja ha recorregut gran part del territori valencià, arriba, per primera vegada, al municipi de l’Horta Nord, del 8 al 18 de gener, al pati de la Casa dels Artillers.

Es tracta d’una exposició itinerant formada per sis figures de dona vestides amb indumentària tradicional valenciana que, a través de les seues mantellines, llancen missatges i propòsits a favor de la igualtat de gènere. Estan creades per les artistes falleres María José i Pilar Luna, amb l’impuls de Caixa Popular.

Escultures de dos metres

“A Foios treballem per la igualtat de gènere tots els dies de l’any i ens sembla molt interessant reflexionar sobre el feminisme per mitjà de l’art. L’atractiu d’estes escultures, de 2 metres i entre 100 i 150 quilos, és un bon canal perquè totes les generacions reflexionem sobre què podem fer per a avançar en esta lluita”, ha explicat Juan Antonio Pacha, regidor d’Igualtat.