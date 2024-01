El castell de Xàtiva supera les 94.000 visites en 2023, amb un 18,4 % més d’entrades venudes

El castell de Xàtiva va rebre, al llarg de l’any 2023, un total de 94.190 visitants, la qual cosa suposa un 18,4 % més que les entrades durant l’any 2022 (79.549) i un 34,4 % respecte a 2021 (any en què només va romandre obert durant nou mesos). Estes xifres demostren la recuperació que, a poc a poc, va tenint l’afluència de turistes després de la pandèmia.

El mes amb més visitants va ser el mes d’abril, coincidint amb la festivitat de Pasqua, quan es va rebre un total de 14.584 persones. Esta xifra cobra especial rellevància si es té en compte que la fortalesa va romandre tancada al públic durant cinc dies a causa de la filmació d’una sèrie de televisió. També van tindre una gran afluència els mesos de desembre (11.967 visitants) i d’octubre (10.642), coincidint amb els ponts. La jornada de l’any amb més entrades va ser la del 9 d’abril (diumenge de Pasqua), amb 1.590.

Durant la resta de l’any, les visites a la fortalesa es van mantindre estables, en un interval mensual entre 6.000 i 8.000 entrades, minvant durant els mesos d’estiu a causa de les altes temperatures. El mes amb menys accessos va ser juliol, amb 3.714, seguit d’agost amb 6.236.

Quant a la procedència dels turistes, el 80 % van procedir d’Espanya, mentre que el 3,5 % van arribar des de França i el 3,16 % ho van fer des del Regne Unit. Els seguixen països com Alemanya (2.265 visitants), els Estats Units (1.848), Països Baixos (1.406), Itàlia (888), Polònia (822) o Ucraïna (723). En l’àmbit europeu destaquen també altres procedències com, per exemple, Bèlgica (614), Rússia (439), Irlanda (308), Àustria (214), Suïssa (210), Romania (182) i la República Txeca (137). Quant a Amèrica, cal destacar els visitants de l’Argentina (591), el Canadà (326), Colòmbia (308) o el Perú (145). I també se sumen a la llista destinacions més exòtiques i llunyanes com, per exemple, Austràlia (106), la Xina (67) o República Dominicana (13).

A escala estatal, la província de València va ser la que més visitants va aportar amb 57.787 (76,4 %), seguida d’Alacant (7,5%), Madrid (2,45 %), Castelló (1,85 %), Barcelona (1,82 %) i Múrcia (1,6 %). Els seguixen províncies com, per exemple, Màlaga, Pontevedra, Albacete, Illes Balears, Saragossa o Sevilla.

“L’any 2023 ha sigut un any fantàstic pel que fa al turisme a Xàtiva. Hem aprovat el Pla de sostenibilitat turística i hem continuat creixent quant al nombre de visitants, com demostren les xifres”, ha manifestat la regidora de Turisme, Raquel Caballero, qui ha incidit en el fet “hem acabat l’any amb unes xifres extraordinàries, no només al castell, sinó en tota la ciutat, i, durant el 2024, continuarem treballant per a aprofitar qualsevol esdeveniment esportiu, festivitat o projecte cultural per a continuar promocionant la ciutat i dinamitzant els espais del nostre centre històric, fer valdre el nostre patrimoni i sitar Xàtiva com un dels municipis turístics d’interior més importants de la Comunitat Valenciana”.