La Fonteta com a antídot contra el cansament

De nou amb només poc més de 48 hores des de l’últim partit, el València Basket afronta esta nit (20.30 h, Movistar Deportes 2) un partit de vital importància en l’Eurolliga per a seguir en la part alta de la competició, contra un Zalgiris que hi arriba despenjat en la taula, però amb aires renovats després de l’arribada d’Andrea Trinchieri a la banqueta i els reforços d’Edmond Sumner i d’Austin Hollins.

El factor Fonteta ha de ser, per tant, clau per a compensar el cansament acumulat per l’equip, tal com es va notar en la segona part de l’últim partit, diumenge, contra el Dreamland Gran Canària. I tot això en el quart partit de manera consecutiva a casa en tot just set dies, abans de jugar este mateix dijous contra el totpoderós Reial Madrid al WiZink Center, també en partit d’Eurolliga.

Desé en la classificació, l’equip valencià arriba a esta cita amb un balanç de deu triomfs i nou derrotes després d’imposar-se a l’Efes i perdre contra el Panathinaikos la setmana passada. Compartix nombre de victòries amb el Mònaco i el Partizan, que són huité i nové, i amb el Baskonia, que és onzé, però l’equip grec, que és quart, només té una victòria més.

El Zalgiris Kaunas arriba a la Fonteta com a 16é classificat, amb un 6-13 en el seu caseller, després que Andrea Trinchieri s’estrenara amb triomf com a nou entrenador verd en el primer dels dos partits de la jornada doble de la setmana passada i aconseguirà, diumenge, el seu primer triomf en competició nacional. Malgrat la seua classificació, l’equip lituà ha demostrat la seua capacitat de ser perillós fora de casa aconseguint el triomf en pistes com Bolonya, Vitòria o Milà, encara que en el seu partit com a visitant de la setmana passada va caure en la pista de l’LDLC ASVEL Villeurbanne. Liderats per un dels millors anotadors de la competició com Keenan Evans, l’equip verd té l’única baixa per lesió d’Arnas Butkevicius.

Victòria taronja a Lituània

Malgrat que València Basket encara no ha pogut véncer el Zalgiris Kaunas a la Fonteta amb el format actual de competició, el balanç general de xocs entre estos dos equips és favorable al València Basket per 7-5. En el partit de la primera volta, l’equip taronja va fer un dels seus partits més sòlids de la temporada per a imposar-se per 72-87 en un partit que va dominar de principi a fi i en el qual va sobreviure als 27 de valoració d’Evans amb 16 punts de Chris Jones i 13 de Jared Harper. Això sí, el partit de hui serà la sisena vegada que el Zalgiris Kaunas visite la Fonteta. El balanç és favorable a l’equip lituà, que ha guanyat en les seues tres últimes visites a la Fonteta, per a col·locar el balanç general a València en 2-3. Després de dos triomfs locals en el top 16, la primera victòria verda va arribar en la temporada 2017-18, per 63-71, amb 16 punts i 5 assistències de Micic com a jugador més destacat del Zalgiris. El partit de la temporada 2019-20 va ser un dels que no es van poder disputar per la parada de la competició a causa de la pandèmia mundial, i els últims dos precedents van acabar amb victòria visitant en partits igualats.

Hi seran baixa segura Martin Hermannsson, la fitxa del qual està desactivada en l’Eurolliga, i l’aler Víctor Claver, encara lesionat.