L’onada de fred deixarà pluges i nevades

L’inici d’any ha portat un descens de les temperatures a la Comunitat Valenciana. No obstant això, el gran canvi de l’oratge s’espera a partir de hui, amb probabilitat de pluja i neu en diferents punts de la Comunitat Valenciana. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) informava ahir que s’espera un cel nuvolós o cobert amb probables precipitacions, així com una cota de neu entre 500 i 1.000 metres en la meitat nord i per damunt dels 1.200 metres en la meitat sud. A més, les temperatures aniran en ascens en punts de l’interior i nord d’Alacant, i amb pocs canvis en la resta.

Per a dimecres s’esperen precipitacions generalitzades, que seran més abundants en el terç nord, i nevades febles amb probables acumulacions de dos centímetres en punts de l’interior nord. Les precipitacions seguiran durant la jornada de dijous en la meitat nord de la Comunitat Valenciana, amb probables acumulacions de dos centímetres de neu en punts de l’interior nord de Castelló. A més, en punts de l’interior, es registraran descensos notables en les temperatures. Finalment, Aemet preveu cels poc nuvolosos, amb intervals nuvolosos, divendres, sense descartar precipitacions febles, més probables en el terç nord. D’altra banda, en el terç nord, s’espera una cota de neu entorn dels 400 i 900 metres. Aemet assenyala, però, que les baixes temperatures dels pròxims dies són normals per a estes dates. “Cal tindre en compte que estem en ple hivern i, climàticament, els dies més freds de l’any a la Comunitat Valenciana són els que estan al voltant de l’11 i el 12 de gener”, assenyala en el seu compte de X (abans Twitter). D’altra banda, l’Aemet també va informar ahir que el mes de desembre de 2023 va ser molt càlid i molt sec a la Comunitat Valenciana, amb una temperatura mitjana de 10,3 °C, la qual cosa suposa 1,4 °C més respecte al registre mitjà de referència (8,9 °C), mentre que la precipitació acumulada va ser de 3,7 l/m², que és un 92 % inferior que la de la mitjana. Màximes per a desembre Els dies 11 i 12, molts observatoris van registrar la temperatura màxima absoluta en un mes de desembre, entre els quals destaca el de Novelda, que, amb 29,1 °C el dia 12, és el valor més alt registrat en un mes de desembre a la Comunitat Valenciana. A la ciutat de València, el termòmetre va arribar fins als 27,3 °C el dia 11, la temperatura més alta a la capital, almenys, des de 1869. A l’aeroport de Manises es va superar, durant dos dies consecutius, el màxim històric del mes, destacant els 27,7 del dia 11.