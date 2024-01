Les dues llistes alternatives de Podem negocien ajuntar-se en les primàries per a imposar-se a l’oficialista

La militància de base de Podem vol sumar per a ser més forta i imposar-se a la proposta oficial que representa María Teresa Pérez, afí a Ione Belarra i coportaveu del partit a escala nacional. El partit morat es troba immers en un procés de primàries que culminarà el 2 de febrer, data en què es coneixerà el nou líder autonòmic, així com l’equip de coordinació que prendrà les regnes de la delegació i que posarà fi a l’etapa de la gestora que està al càrrec de Podem a la Comunitat Valenciana després de la dimissió de l’anterior executiva després de perdre les eleccions del 28M.

La direcció nacional ha proposat persones pròximes a la secretària general en els diferents territoris, inclòs el valencià. María Teresa Pérez, la secretària d’Acció Institucional del partit és la dona forta del partit a la Comunitat Valenciana i candidata considerada com a “oficialista”, però, enfront d’ella, diversos grups de militants s’estan organitzant per a “recuperar el partit”. Demanen federalitzar la formació per a tindre més poder de decisió en els territoris; “transparència” i més escolta a les bases, enfortint els cercles i el municipalisme, entre altres coses.

La primera candidatura alternativa que va eixir a la llum va ser la que encapçala el catedràtic en Arquitectura Agustín Pérez (Alzira), sota el nom Podem Militància PV. Una proposta que pretenia ser “unitària” i ser un reflex de la diversitat en la militància valenciana de Podem en tota la Comunitat, des de Castelló fins a Alacant. Amb tot, fa uns dies, va sorgir una segona opció alternativa, Gent de Podem, que té com a cap de cartell Arantxa Torres (exregidora de Riba-roja de Túria) i que es va obrir des d’un primer moment a pactar amb els d’Agustín Pérez per a ser més forts.

Alternativa única a contrarellotge

Ara, totes dues propostes confirmen que comencen negociacions per a integrar-se en una sola candidatura que faça front a la proposta de la direcció nacional de Podemos amb el federalisme i la transparència per bandera. Això sí, el temps corre en contra seua i els acords hauran de tancar-se prompte, perquè dissabte que ve és la data que marca el calendari intern per a publicar les candidatures definitives que optaran a les primàries.

La unió entre Podem militància PV i Gent de Podem és, per a tots dos grups, “fonamental” per a presentar “una alternativa sòlida i coherent enfront de l’oficialitat”. Des de l’equip d’Agustín Pérez afirmen que “no es podrà canviar res en Podem si no es reassumix el paradigma de l’horitzontalitat i el rebuig a l’exercici de la política com una incorporació a la ‘casta’”. Gent de Podem, per la seua banda, matisen que hui començaran a dialogar i que, malgrat l’estret calendari, encara no hi ha acords tancats, tot i que eixa és la intenció.