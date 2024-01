El PSPV afronta amb discreció una setmana de negociacions intenses

El compte arrere en el PSPV comença a córrer. I situa el marcador d’ací a cinc dies i unes quantes hores. La setmana de tornada de les vacances no serà tranquil·la en la federació valenciana, que afronta un període intens fins a la primera de les fites que han de desembocar en el congrés extraordinari que trie el relleu de Ximo Puig. Si la celebració del conclave és el cim, l’executiva que ha de fixar-ne la data i el lloc és l’arribada al campament base. I com (i amb qui) s’arribe a este pot marcar el camí definitiu de l’ascensió.

De moment, ahir es va aclarir la primera incògnita i es va fixar l’executiva ajornada divendres passat per a “ajustar el calendari i arribar a acords”. Estos no han arribat ni semblen més a prop que el que estaven en la vespra de Reis, però la reunió se celebrarà dilluns que ve, 15 de gener, set dies després de la primera data prevista. Esta es preveu determinant, ja que d’esta eixirà la convocatòria del Comité Nacional i el dia proposat per al congrés extraordinari. A efectes pràctics, un tir a l’aire en la carrera successòria.

A esta data es vol arribar amb els candidats encarats i els suports mitjanament clars. És per això que fonts de la formació assenyalen que s’espera una setmana intensa de negociacions. Una vegada estiga convocat el procés congressual, els aspirants al lideratge del partit (principalment tres: Carlos Fernández Bielsa, Alejandro Soler i Diana Morant) podrien anunciar les seues respectives candidatures, dificultant la possibilitat d’arribar a un acord que evite les primàries, objectiu primordial de l’actual direcció.

És precisament l’actual direcció autonòmica, l’anomenat “ximisme” (que ara podria agrupar-se entorn de la ministra de Ciència i Universitats), la que més èmfasi està posant en estes negociacions i en la cerca d’acords amb els altres dos sectors de la formació. Davant d’això, es resguarden en la “discreció” d’estes. És una de les paraules més repetides i a la qual apel·len diferents fonts pròximes a estes converses amb la confiança que puguen tirar avant i hi haja un congrés de “cohesió” entorn d’una única candidatura.

No obstant això, fonts dels altres dos sectors neguen estes negociacions prèvies i no veuen fàcil el camí a un pacte. És més, assenyalen que si és el sector oficialista el que més parla d’arribar a pactes és una mostra de la debilitat orgànica davant d’una possible votació de la militància. En este cas, de Morant, enfront dels altres dos aspirants. Cap dels tres, però, ha confirmat la seua intenció de fer un pas avant; si bé, el secretari general a la província d’Alacant ha sigut el que més predisposició ha verbalitzat fins ara.

Per això, la setmana que s’obri es preveu intensa. La convocatòria oficial del conclave podria accelerar estes decisions, perquè els terminis seran apurats. De fet, no n’hi ha un mínim, en ser extraordinari, com sí que n’hi ha de 60 dies en els ordinaris. Això sí, s’hauran de complir una sèrie de requisits mínims, com deixar dos caps de setmana lliures per a una possible celebració de primàries a doble volta, amb un temps per a presentar candidatures, un altre per a recollir avals i un altre per a fer campanya.

En celebrar-se l’executiva el pròxim 15 de gener, es preveu que el Comité Nacional siga el dissabte 27 (ha d’haver-hi un mínim de 10 dies). A partir d’ací, el calendari suposa la primera pedra de negociació, en què caldrà tindre’s en compte l’opinió de Ferraz. La direcció federal ha de validar la data i els terminis. Ahir, el secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, va assenyalar que el congrés del PSPV serà en el “primer trimestre” de 2024. El problema és que març es considera un mes quasi inhàbil per la concatenació de dates entre Magdalena, Falles i Setmana Santa. El calendari s’estretix.