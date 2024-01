Rafelbunyol celebra el seu primer Sant Antoni com a festa d’interés turístic local

La festa amb més tradició i més arrelada a Rafelbunyol torna un any més al municipi, i enguany ho fa amb una gran novetat. I és que la popular festivitat de Sant Antoni torna enguany a la localitat estrenant títol de festa d’interés turístic local després que la Conselleria de Turisme li atorgara este reconeixement a finals de gener de l’any passat. Un títol honorífic que contribuïx notablement a la promoció de les festes i que esta festivitat rep per les seues peculiaritats i la seua història, ja que és la festa més antiga de la localitat, tal com expliquen fonts municipals.

En este sentit, l’alcalde de Rafelbunyol, Fran López, celebra que este vaja a ser el primer any en què se celebra la festa amb este títol, “un reconeixement que tracta de conservar el patrimoni que ens fa ser Rafelbunyol i que té el nom i els cognoms de totes les persones que treballen dia a dia des de fa anys per preservar i fer créixer la nostra festa”.

Ampliació del coetòdrom

Enguany, la festa gran de la localitat estarà marcada no només per esta important distinció sinó també per l’ampliació de la grandària de la gàbia de la coetà. I és que el recinte s’havia quedat xicotet a causa de la gran participació popular, per la qual cosa l’Ajuntament ha decidit dotar la festa d’un coetòdrom amb 64 metres quadrats de superfície més, amb unes dimensions totals de 24,8 metres. És a dir, 194 metres quadrats enfront dels 128 de l’any passat.

Del 13 a 21 de gener, Rafelbunyol celebrarà la seua gran festa. Els encarregats de portar a terme el gros de la festivitat són els festers de 2024, amb el suport de l’Ajuntament de Rafelbunyol i de l’Associació de Sant Antoni, sempre disposada a prendre’n el relleu sempre que no hi ha festers ni festeres.

“Afrontem este reconeixement amb il·lusió i moltes ganes, en una aposta ferma per la continuïtat de la festa”, assegura la regidora de Patrimoni, Alicia Piquer, que ha agraït la col·laboració dels festers i de l’Associació de Sant Antoni, “motors de la festa, per la seua aposta ferma per fer valdre les nostres tradicions”.