El repartiment de menjar a persones sense llar es triplica en només 2 anys

El nombre de persones vulnerables que acudixen cada dia a recollir menjar a la ciutat de València als repartiments organitzats per ONG al marge dels circuits oficials de les institucions s'ha triplicat en només dos anys. A més, en els últims dies s'ha produït una allau de persones més necessitades, sense llar, composta en un alt percentatge per estrangers africans sense papers. Així ho ha confirmat la gerent de la Fundació Ayuda a una Familia Marisé García, que eleva a més d'un miler les racions diàries de menjar que està distribuint esta entitat a sensesostre, sobretot, i famílies, en menor mesura, directament o a través d'una sèrie d'ONG col·laboradores que fan costat a esta institució. Esta realitat de persones vulnerables, que s'alimenten i malviuen al marge del circuit oficial de recursos materials i residencials dels Servicis Socials de l'Ajuntament de València i de la Generalitat, provoca que cada vegada hi haja més demanda en estos punts de repartiment massiu de menjar, que les institucions observen amb recel.

"El nombre de persones vulnerables que atenem s'ha disparat en els últims temps", explica Marisé García. De fet, la fundació està repartint ja 700 racions diàries, entre les 14 i les 15 hores, al tram III del Jardí del Túria, al costat del pont de la Pista d'Ademús. No obstant això, fa a penes un parell d'anys, esta entitat va començar repartint menjar a unes 250 persones. Després, l'abril de 2023, ja va arribar a 400 racions, i ara ja supera les 700. Fins fa poc temps, els voluntaris de la Fundació Ayuda a una Familia van estar distribuint els seus menús al costat del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) , a la nit, entre les 20 i les 21 hores. Llavors distribuïen un plat calent més pa, postres i beguda a eixes 400 persones. Els mateixos usuaris els van demanar que repartiren un plat de calent més tot el necessari, al migdia, a l'hora del dinar. Després el nombre d'usuaris va créixer de manera exponencial, la qual cosa els va portar a sol·licitar un nou espai per a realitzar els seus repartiments, i l'Ajuntament de València els va concedir un permís per a instal·lar-se al Jardí del Túria. Ací es van estabilitzar en 600 kits personals de menjar, durant uns mesos, però a causa de la gran demanda actual, "especialment d'africans que estem tenint ara", en els últims dies, han hagut d'elevar el nombre de racions a 700 diàries.

Però això són repartiments que efectuen directament en la Fundació, mitjançant el treball altruista que desenvolupen els equips de cuina i els que distribuïxen el menjar. "A més, en la Fundació Ayuda a una Familia -afig Marisé García-, som l'única entitat que tenim una cuina central, i, per tant, som els únics que oferim cada dia un plat calent". Hi ha altres accions de distribució d'aliments gratuïtes, que també impulsen des de la Fundació Ajuda a una Família, però que es materialitzen gràcies a la col·laboració d'altres entitats. Així, explica la directora, "els dilluns, ahir a la nit, i els dijous, repartim 150 racions més a sensesostre, a través de l'ONG, Invisibles". Altres dues vegades per setmana, de la mà de Mensajeros de la Paz, repartixen altres 250 racions a famílies i a persones sense llar. I els dissabtes i els diumenges, amb Natania, entreguen de 190 a 200 racions. A més, proporcionen aliments a Amigos de la Calle perquè esta organització els repartisca, i estan presents amb ajuda humanitària, productes d'higiene i aigua potable en tres assentaments, dos situats a València, i col·laboren amb fins a 36 ONG.

En el repartiment que realitzen al costat del pont de la Pista d'Ademús, reben africans, magrebins i espanyols. Per tant, els estrangers suposen entre 250 i 300 comensals, dels 700 que estan atenent. Després de la polèmica sorgida al desembre, quan l'Ajuntament de València els va denegar el permís per a continuar repartint al Jardí del Túria, per queixes dels veïns i del personal de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins, "ja hem aconseguit el permís per a traslladar-nos a una nova ubicació", on podran seguir amb el repartiment de menjar. Es tracta d'un carreró situat al costat del solar de Jesuïtes i al Jardí de les Hespèrides en un carrer per als vianants situat prop de l'església dels Jesuïtes. Este canvi d'emplaçament es produirà en els pròxims dies, afig esta font.