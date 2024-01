Tres càrrecs de l’executiva d’Iniciativa es donen de baixa del partit

Una altra sacsejada interna en Iniciativa del Poble Valencià, un dels partits que conformen Compromís, en forma de dimissions de càrrecs institucionals i de la seua executiva. Fins a tres membres de l’actual direcció de la formació ecosocialista s’han donat de baixa com a militants d’Iniciativa i, per tant, renuncien als seus llocs dins de les estructures, encara que això no implica que deixen els seus càrrecs de representació a les Corts o ajuntaments obtinguts sota la marca de Compromís.

Segons ha pogut saber este periòdic i han confirmat fonts del partit, els càrrecs dimitits són la diputada autonòmica a les Corts, Vero Ruiz; l’alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, i l’exparlamentària en la cambra autonòmica, Belén Bachero, als quals s’unixen altres càrrecs com el regidor a Castelló de la Plana, Pau Sancho, així com altres militants. No obstant això, els tres primers són membres de la direcció triada en 2022 i que encapçalen Alberto Ibáñez i Aitana Mas i davant de la qual ara protesten pel rumb del partit. Dilluns que ve se celebrarà una executiva en Iniciativa per a tractar este assumpte, tal com confirmen fonts del partit a este diari.

En una carta remesa precisament a l’executiva del partit, s’argumenta que la nova realitat després de les eleccions autonòmiques i el nou govern de dretes “interpel·la la militància de Compromís perquè, sense excusa, ens reagrupem” per a “tornar a ser l’alternativa d’esquerres que dona resposta a les vertaderes preocupacions dels valencians i valencianes”. Des de les comarques del nord, continuen, “moltes persones ens trobem aïllades i sense possibilitat de diàleg còmode i projectat cap al futur del projecte polític”, critiquen. Així mateix, denuncien que, “malgrat els intents de reconciliació, les nostres demandes no han sigut ateses”. En la carta remesa a la direcció recriminen que es prenen decisions “sense consultar ni comunicar” i censuren l’“opacitat per norma” i que la militància “cada vegada participem menys”.

Critiquen en l’escrit les discussions “estèrils” i l’“hostilitat” interna i aposten per treballar per “un futur comú”, per això es deslliguen d’Iniciativa per a incorporar-se com a adherits a Compromís.

L’objectiu d’aquells que han deixat el partit és el de treballar “per un projecte en comú”. “No busquem obrir clevills, sinó tancar-los”, assenyala a Europa Press, d’altra banda, un dels dimitits, l’alcalde de Vistabella, Jordi Alcón. Segons subratlla Alcón, “es tracta del final d’un cicle polític i és necessari començar a construir una cosa nova o més forta”. “Cal un equip que treballe en una cosa comuna i no en tres partits, per a fer front a l’extrema dreta que governa a la Comunitat Valenciana i en les principals ciutats”, ha assenyalat l’alcalde de Vistabella, en la línia discursiva que ja van defensar els militants de València que es van deslligar d’Iniciativa a finals de 2023. “És el moment d’avançar i impulsar Compromís per a continuar il·lusionant la gent”, assenyala.

Alcón ha reconegut que en Iniciativa “s’han arrossegat xicotets problemes que no s’han sabut gestionar”. “Mónica Oltra era el referent màxim de Compromís, i no tindre-la ens obligava a crear un espai nou, cosa que no es va fer”, ha lamentat l’alcalde de Vistabella. “Hem decidit apartar-nos d’Iniciativa, lluny de crear més conflictes, i amb l’objectiu d’apostar per un projecte en comú”, conclou Alcón.

Petició de congrés extraordinari

L’any nou no ha portat la calma a la formació que en el seu moment va liderar Mònica Oltra i que és una de les potes de la coalició Compromís. A l’octubre, ja va haver-hi una primera tanda de baixes de càrrecs del partit i de l’executiva que va afectar principalment València. Els dos noms més destacats van ser els dels regidors al Cap i Casal Sergi Campillo i Lluïsa Notario. Ara, estes dimissions afecten càrrecs de la província de Castelló.

Alguns d’ells, com Sancho o Ruiz, van signar una carta, el passat 30 d’octubre, demanant a l’executiva la convocatòria d’un congrés extraordinari “davant de la situació de deterioració de l’organització agreujada durant els últims dies per les baixes de persones significades que han jugat un paper important en Iniciativa del Poble Valencià i en la societat valenciana”. “Demanem que l’executiva acorde convocar una mesa nacional amb un ordre del dia que incloga la convocatòria d’un congrés extraordinari en el termini més breu possible”, indicava el text.

Pròxima assemblea

No obstant això, de moment, el que se celebrarà en Iniciativa és una assemblea el pròxim 24 de febrer. Esta suposarà una renovació de l’ideari i de l’acció política del partit enfront d’un congrés en el qual es vota un canvi en els òrgans de direcció. Este es va celebrar fa dos anys, el febrer de 2022, i, per tant, la seua vigència és fins a 2026. En l’última mesa nacional de l’any, els crítics van plantar la direcció del partit, que va aprovar la convocatòria d’eixa assemblea extraordinària.

A aquell conclave es va arribar, a més, amb la polèmica pel nomenament interruptus d’Irene Gavidia com a directora general de l’Imserso. El Ministeri de Drets Socials que dirigix Pablo Bustinduy, per Sumar, va triar la llavors militant d’Iniciativa per al càrrec. No obstant això, Compromís va mostrar el seu rebuig a este nomenament perquè ni la coalició havia decidit entrar en el Govern d’Espanya ni Iniciativa estava d’acord amb el nom triat, considerada del sector crític a la direcció, la qual cosa va tirar cap arrere esta designació.