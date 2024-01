Compromís ataca Meriton: "Ja n'hi ha prou de menysprear el futbol femení"

Este dilluns, el València CF va traure a la venda les entrades per al derbi de Copa de la Reina que jugarà contra el Llevant UE el pròxim 13 de gener a partir de les 18.30 hores. El sorteig de la Copa de la Reina va voler que els dos equips valencians es veren les cares en huitens de final en un duel que es preveu molt disputat tenint en compte el botí que acaricien tant valencianistes com granotes.

El partit es disputarà a l'Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna i, quan el club valencianista va fer ahir oficial que les entrades ja estan a la venda, Compromís va tindre alguna cosa a dir sobre este tema. Papi Robles, portaveu de l'esmentat partit polític, va citar el missatge argumentant el següent: «Volem que el derbi València-Llevant es jugue a Mestalla. Ja n'hi ha prou de menysprear el futbol femení. Demanem una rectificació a Meriton. La igualtat en l'esport ha arribat per a quedar-se». Així, Papi Robles, que centra la seua petició i la seua crítica cap al màxim accionista del club blanc-i-negre, demana que una cita tan important per a l'esport valencià tinga lloc en un escenari concorde.

De moment, i excepte canvi d'opinió del València CF, el derbi es jugarà en l'Antonio Puchades en una oportunitat per a millorar la imatge oferida en la competició del KO la passada edició. L'equip de Jesús Oliva ja ho ha aconseguit, perquè el curs anterior no va poder passar dels setzens de final i este ja està en huitens. Sense oblidar que el principal objectiu és fer els deures com més prompte millor en lliga, la Copa apareix com una bona opció per a donar alguna sorpresa i emportar-se una alegria.

Per la seua banda, el Llevant necessita passar a quarts per a millorar l'anterior edició. El conjunt granota, actual segon classificat en LaLiga F, partix com a favorit, sobretot perquè en el partit de la competició domèstica ja va aconseguir guanyar les valencianistes (3-1).