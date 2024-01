El Govern insta els ambaixadors espanyols a treballar per l'oficialitat de català, gallec i basc a la UE

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha demanat al seu cos diplomàtic que "continue treballant perquè el català, el gallec i el basc —llengües cooficials del nostre país— siguen incloses com a llengües oficials de la Unió". Espanya té una "riquesa lingüística que ha de ser reconeguda a Europa".

Així li ho ha dit el cap de la diplomàcia espanyola als 130 ambaixadors i ambaixadores presents en la VIII Conferència d'Ambaixadors. Dos dies de reunió a Madrid en què coneixeran la nova cúpula del ministeri, després d'una reestructuració que va suposar el canvi de tots els secretaris d'Estat, inclòs el número dos, que ara és Diego Martínez. El Govern exposa davant els seus diplomàtics les prioritats de la política exterior per a esta nova legislatura.

Evacuacions exitoses

Albares ha expressat un "agraïment especial a l'Ambaixada d'Espanya a l'Iran, i al seu ambaixador, per la seua magnífica tasca perquè Ana Baneira i Santiago Sánchez, injustament retinguts a l'Iran, foren alliberats i estiguen ja a Espanya amb les seues famílies i éssers estimats". Per al ministre, es dona així continuïtat a altres processos similars que tenen com a finalitat protegir la vida dels espanyols i les espanyoles, "que és el nostre primer mandat i la nostra primera raó de ser".

El ministre ha recordat les evacuacions exitoses d'espanyols de diversos conflictes: a l'Afganistan, evacuant els espanyols i col·laboradors afganesos (2.918 persones); a Ucraïna, amb 142 evacuats; a Sudan, 180; a Níger, 74; a Israel, 429 ciutadans, i a Gaza, 187 persones.

El Govern d'Espanya té una posició activa i líder en l'àmbit internacional reconeguda pels nostres socis i aliats en el món, segons el cap de la diplomàcia. "La nostra veu s'escolta a Brussel·les, a Washington i a Pequín. Tenim espanyols amb càrrecs vitals en l'arquitectura europea i internacional. Tot això té un impacte positiu i molt directe en el benestar dels espanyols", ha assegurat.

Conferència d'ambaixadors

La cita la clausurarà el rei Felip VI este dijous a la vesprada. A més del ministre d'Afers Exteriors, passaran els titulars d'Economia, Carlos Cuerpo; de Defensa, Margarita Robles; de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu.

El principal objectiu de la trobada és "l'anàlisi i el debat de les prioritats i línies principals de la nostra política exterior en els pròxims anys" en l'arrancada de la legislatura, segons el document intern remés als ambaixadors al qual ha tingut accés Europa Press. També abordaran "les lliçons apreses i els resultats" de la Presidència del Consell de la UE, que es va tancar el 31 de desembre.

En la Conferència es creen grups de treball temàtics, per regions, entre els ambaixadors i els secretaris d'Estat, segons explica un diplomàtic a l'exterior a este diari.

Entre els principals reptes de la política exterior espanyola està la implementació del "full de ruta" amb el Marroc, estancat després de dos anys d'aproximació bilateral i restabliment de l'ambaixadora, retirada per Rabat per la crisi diplomàtica de 2021. Serà també clau canalitzar les relacions amb Algèria després de la tornada del seu ambaixador. Alger va sotmetre a represàlies comercials i diplomàtiques Espanya pel suport de Sánchez al pla autonomista del Marroc per al Sàhara Occidental.

El cos diplomàtic haurà d'ajudar a traure també l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre l'estatus de Gibraltar després de l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea.

En política internacional, Espanya ha ocupat un paper preeminent entre el grup de països crítics amb les presumptes violacions de les lleis de la guerra per part d'Israel en la seua ofensiva contra Gaza. El Govern insistix en eixes crítiques, al mateix temps que promou una conferència de pau i l'establiment de dos estats. Pedro Sánchez es va comprometre a considerar per a esta legislatura el reconeixement de l'Estat palestí, una promesa que ja estava en el seu programa electoral, però que fins ara no ha complit. La novetat sobre aquest tema és que ara ja no considera necessària la unanimitat

Nova cúpula d'Exteriors

La cita permetrà als ambaixadors conéixer tota la nova cúpula del Ministeri, que ha renovat per complet Albares en les últimes setmanes, amb l'excepció del sotssecretari, Luis Cuesta. Els nous secretaris d'Estat són Diego Martínez Maillo, el cap de gabinet d'Albares i ara número dos del departament; Fernando Sampedro, per a la UE; Susana Sumelzo per a Iberoamèrica, i Eva Granados per a Cooperació Internacional.

A la trobada està previst que assistisquen els 130 ambaixadors que Espanya té acreditats davant països i organismes internacionals, amb l'única excepció de l'ambaixador a Guatemala, que romandrà a la capital d'este país, ja que està previst que el rei juntament amb Albares assistisquen el diumenge a la presa de possessió del nou president del país, Bernardo Arévalo.

La reunió, que tindrà lloc a la seu del Ministeri d'Exteriors a la plaça de Marqués de Salamanca, manté així el seu caràcter anual. La primera conferència d'ambaixadors es va celebrar en 2001 durant el Govern de José María Aznar i, després d'una aturada des de 2008, la llavors ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, la va recuperar en 2021, encara que va haver de celebrar-se en format híbrid per la pandèmia. En 2022, amb Albares ja en el Ministeri, no es va celebrar, i es va tornar a fer l'any passat, informa Europa Press.

La cita es produïx en un moment en què hi ha cert malestar entre els membres de la Carrera Diplomàtica tant amb el ministre, pels últims nomenaments, com amb el Govern en general per la proposta de llei d'amnistia pactada amb els independentistes catalans.

La majoritària Associació de Diplomàtics d'Espanya va publicar un comunicat qüestionant els nomenaments dels exministres Héctor Gómez com a ambaixador davant l'ONU a Nova York, càrrec que mai havia ocupat ningú que no fora diplomàtic, i Miquel Iceta davant la UNESCO en substitució del també exministre José Manuel Rodríguez Uribes.