L'Orquestra de València i Liebreich inicien 2024 amb un doble programa de la 'Cinquena Simfonia' de Mahler

L'Orquestra de València i el seu director titular i artístic, Alexander Liebreich, inicien divendres, 12 de gener, la temporada d'abonament 2024 del Palau de la Música. La formació simfònica valenciana interpretarà a la Sala Iturbi, a les 19.30 hores, la Simfonia núm. 5 de Gustav Mahler. Una obra que es repetirà l'endemà, a la mateixa hora, en concert extraordinari fora d'abonament.

Esta obra, composta durant els estius de 1901 i 1902 i estrenada en 1904 a la ciutat de Colònia, reunix tots els ítems temàtics del compositor postromàntic i inclou el “cèlebre” adagietto, per a cordes i arpa, sovint interpretat com una peça independent, sent la més coneguda la dirigida per Leonard Bernstein en el funeral de Robert Kennedy en 1968. Esta peça també és present en la banda sonora de la pel·lícula Mort a Venècia de Visconti.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha explicat que “el Palau de la Música torna a incloure la repetició de diversos programes de l'Orquestra de València en la seua programació, sempre amb obres del gran repertori i amb l'objectiu d'acostar la música clàssica a un públic diferent del dels nostres abonats”. I és que la formació simfònica valenciana, sempre sota la batuta del seu titular, repetirà l'òpera Salomé de Richard Strauss en versió concert (1 i 3 de febrer); Carmina Burana de Carl Orff, i el Concert d'Aranjuez del mestre Rodrigo els dies 14 i 15 de juny.

Llimerá també ha destacat que “la il·lusió del públic per tornar a la Sala Iturbi, per a gaudir de la seua admirada acústica i del gran nivell artístic de l'Orquestra de València juntament amb el mestre Liebreich, així com la implementació de noves tècniques de comunicació i informació, han possibilitat que el concert d'abonament d'este divendres estiga pràcticament esgotat, i que es registre una excel·lent entrada”.

Un repte i un regal

Per la seua banda, Liebreich ha ressaltat que “és, alhora, un repte i un regal poder començar el nou any amb la Cinquena Simfonia de Gustav Mahler, i a més al costat dels meravellosos músics de l'Orquestra de València”. Respecte a l'obra, Liebreich ha destacat que Mahler, procedent de Moràvia, “planteja qüestions molt importants en el nostre temps, com el desig de redempció i pau en un món en el qual no sempre ens sentim a casa, encara que la música i l'art poden satisfer este desig”. Finalment, el mestre bavarés ha expressat: “Espere, amb impaciència, els concerts amb l'Orquestra de València al bell Palau de la Música”.

Pròximes cites

Les pròximes cites d'este mes de gener seran este diumenge 14, amb la visita de The Hallé, amb el seu titular Kahchun Wong, i un programa en el qual destaca el Concert per a violí i orquestra de Brahms, interpretat per Liza Ferschtman, que debuta al Palau. L'ocell de foc de Stravinski i un homenatge a la música espanyola amb la “Dansa ritual del foc” d'El amor brujo de Falla, completen el programa. El 17 tornarà el pianista valencià Josu de Solaun en recital, per a interpretar balades, valsos i sonates de Brahms, Chopin, Schumann i Prokófiev. I el 19, l'Orquestra de València serà dirigida per Thomas Dausgaard i hi participarà el violinista Benjamin Beilman, amb obres de Bartók, Glazunov i Txaikovski.