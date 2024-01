El PP pressiona el PSPV amb una moció en contra d'incentivar la tornada d'empreses a Catalunya

La petició de Junts al Govern d'Espanya perquè s'incentive el retorn de les empreses a Catalunya que van canviar la seua seu social durant el punt àlgid del procés arriba a les Corts. De fet, esta qüestió podria ser un dels debats amb els quals s'òbriga l'any parlamentari, a partir del 29 de gener, quan comença el nou període de sessions. El PPCV ha presentat una moció per la via d'urgència per a defensar "el respecte a la lliure elecció de domicili empresarial i contra l'aprovació de privilegis o sancions pel trasllat".

Els populars, segons ha explicat el seu síndic al parlament autonòmic, Miguel Barrachina, demanen tres coses en la PNL: que es respecte la llibertat de les empreses "que ja són valencianes per a continuar residint a la Comunitat Valenciana"; que el Govern d'Espanya no actue contra unes comunitats "privilegiant unes altres" i que no es canvie la Llei de societats perquè les empreses que van arribar "des de Catalunya lliurement" hagen de "retornar forçadament", és a dir, que no "siguen sancionades com es pretén".

"Demanem que la llibertat i la igualtat de tots els espanyols també concernisca la llibertat d'establiment" de les empreses, assenyala el dirigent del PPCV. Segons ha incidit, el propòsit de Junts "no cap ni en la Constitució Espanyola, privilegiant uns territoris sobre uns altres, ni en el Tractat de la Unió Europea". "Ni tan sols cap en el sentit comú que dicta que aquells que vulguen emprendre ho puguen fer amb llibertat en qualsevol territori, sense sancions ni entrebancs", ha expressat.

El síndic popular ha recordat que el pacte entre el PSOE i Junts "establix un pla per a afavorir el retorn a Catalunya de les empreses que se'n van anar", i per això s'ha preguntat què faran alguns dels principals dirigents de la federació valenciana si l'assumpte arriba al Congrés o el Senat. "Què farà Diana Morant com a ministra quan el partit de Sánchez intente complir amb el signat per Junts d'afavorir l'eixida d'empreses valencianes"; "què farà Alejandro Soler al Congrés o què votarà l'encara secretari general del PSPV Ximo Puig al Senat", s'ha preguntat.

PSPV, en contra

No semblen del tot casuals les mencions. Dos dels tres noms són dos dels tres aspirants assenyalats per a succeir Puig en la direcció del partit. El dimarts, el líder del PSPV va mostrar el seu rebuig a la petició de Junts i va carregar contra el "direccionisme polític" que pretén la formació de Carles Puigdemont, que és "impossible plantejar en un estat de dret". "No es pot pervertir el que és una realitat inqüestionable a la Unió Europea", va afegir l'expresident de la Generalitat.

No obstant això, malgrat la postura contrària exhibida per la federació valenciana, Barrachina s'ha preguntat "què faran els socialistes valencians quan Junts els exigisquen el compliment del signat en els acords de governabilitat". Per això, ha convidat "estos tres representants socialistes a votar en contra en el Consell de Ministres, Congrés i Senat; demanem que es manifesten al costat dels valencians i diguen no a l'eixida forçada d'empreses que ja són lliurement valencianes".

Així mateix, Barrachina ha incidit en el fet que "una cosa és el que diuen alguns grups i una altra el que fan". Per això, ha destacat que la política del govern de Carlos Mazón "de desburocratització i eliminació d'impostos va en la línia de crear un clima favorable per a l'atracció d'empreses i la seua creació en el nostre territori, però de manera lliure", mentre que ha agregat que el que no és normal "és que un govern de tots actue per a afavorir uns territoris per damunt d'altres".