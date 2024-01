PP i Vox pacten una oficina antiavortaments a Alacant i Compromís anuncia accions

La nova oficina d'assistència i atenció a la maternitat pactada per PP i Vox a Alacant ha generat un gran renou a escala nacional i, ara, arribarà també a les Corts. Compromís denuncia que es tracta en realitat d'una mesura "antiavortista" encoberta i anuncia una iniciativa en el parlament valencià.

La coalició assenyala que, en cas que es duga a terme la mesura, l'alcalde alacantí, Luis Barcala, "incomplirà la Llei de l'avortament actual", vulnerant drets de les dones. En este sentit, presentarà una iniciativa autonòmica perquè la Generalitat Valenciana "garantisca els drets de les dones a tindre accés a informació sobre anticoncepció i embarassos no desitjats", tal com estipula la Llei orgànica 1/2023, modificada l'any passat pel Congrés dels Diputats.

Per a la regidora de Compromís a Alacant, Sara Llobell, la ciutat viu "un clar retrocés dels drets de les dones com mai havíem vist". L'esmentada llei orgànica, en el seu article 5.1.g, establix que els poders públics "garantiran la informació sobre anticoncepció i sexe segur, amb especial atenció a MTS i embarassos no desitjats", segons ha recordat Llobell.

L'edil valencianista sosté que "això és el que ha de fer qualsevol oficina municipal que vulga ajudar les dones i no tutelar-les ideològicament", i advertix a PP i Vox que "tenen l'obligació legal d'actuar amb responsabilitat institucional i abstindre's de qualsevol acte que vulnere els drets sexuals i reproductius legals", així com d'assegurar-se que tant les autoritats com el personal funcionari i les entitats polítiques "complixen eixe dret de les dones a accedir als seus drets”.

"Obligació de complir la llei"

La diputada Mónica Álvaro, membre de la comissió de Sanitat i Consum de les Corts, considera que "este tipus d'oficina està terminantment prohibida" i ha recordat que "les prestacions i ajudes a dones joves embarassades ja estan garantides en els pressupostos de la Generalitat".

Segons Álvaro, a Alacant "tenim un greu problema quan en espais sanitaris com l'Hospital General d'Alacant tots els facultatius es declaren objectors i no es poden realitzar avortaments al centre públic, incomplint la llei estatal". Segons la diputada de Compromís, "el que fa falta és que Ajuntament i Generalitat complisquen la llei i, en lloc de crear oficines antiavortistes, posen en marxa espais que garantisquen els drets de les dones i l'accés a informació real".