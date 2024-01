València perd en deu anys la meitat de la superfície d'horta cultivada

Fa més d'una dècada que no es tenien dades actualitzades de la superfície d'horta cultivada a València. L'últim anuari estadístic publicat per l'Ajuntament de València, amb dades corresponents a 2022, ha actualitzat la dada i deixa en evidència que l'horta històrica valenciana continua minvant i no és pel creixement de la ciutat, sinó per abandó dels agricultors i falta de relleu generacional.

Segons l'anuari estadístic municipal, en 2009 hi havia 1.030 explotacions agrícoles a València, de les quals ara queden la meitat, 517. La superfície cultivada ha passat de 4.740 hectàrees en 2009 a 2.612 en l'actualitat. El cens agrari, que es revisa cada deu anys, també va a la baixa. Dels quasi mil agricultors (el 72 % homes i el 28 % dones) que hi havia fa poc més d'una dècada s'ha passat als poc més de 500 actuals, amb un percentatge encara més reduït de dones agricultores, que representen ara el 19 % del cens.

La revisió del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de València impulsada en 2009 proposava la requalificació de cinc sectors d'horta productiva, que donaven un nou mos a l'horta de Sant Miquel dels Reis, Campanar o Vera. L'anterior govern progressista va eliminar en 2015 els sectors urbanitzables d'horta previstos i van blindar este valuós paisatge. Una protecció que va arribar acompanyada de la creació d'una nova Regidoria d'Agricultura, Horta i Pedanies, que va impulsar la creació d'un banc de terres per a facilitar el traspàs de terres, i en clau autonòmica, de l'aprovació de l'ambiciós Pla d'acció territorial de l'Horta, que obria la porta a la combinació d'activitats terciàries (com ara restauració i comerç artesanal) en antigues alqueries de l'horta com a complement a l'activitat agrària.

Les mesures impulsades per l'anterior administració autonòmica i municipal "han contribuït a dignificar i conscienciar sobre el valor de l'horta", un dels grans eixos de la Capitalitat Verda de València, però no semblen haver contribuït a frenar l'abandó de terres. Ho assegura Enric Navarro, agricultor i exvocal per Compromís en el Consell Agrari Municipal. Els agricultors estan abandonant el cultiu de l'horta de València, amb parcel·les de poca superfície, i apostant per arrendar finques més grans en altres comarques pròximes que els permeten obtindre major rendibilitat. Navarro encara manté diverses parcel·les a l'Horta de València, però reconeix que "quedem els que quedem". També té parades als mercats de Russafa i Rojas Clemente.

Enric Navarro assegura que el Consell Agrari de l'Horta, l'organisme sorgit de la Llei de l'Horta aprovada pel Govern del Botánic, i del qual formen part la Generalitat i els ajuntaments, no ha impulsat l'anunciat Pla de desenvolupament agrari, ni les mesures que s'esperaven quant a infraestructura, per exemple de reg o de comercialització. Les primeres ajudes als productors es van aprovar el passat estiu i a penes arriben a 1.500 euros per sol·licitud. "Són ajudes ridícules, que no solucionen res". "Les mesures per temps i pressupost arriben malament i tard", remata Navarro.

Noves polítiques per a l'horta

Una de les mesures per a protegir els agricultors valencians impulsada per l'anterior govern de Joan Ribó va ser la creació l'abril de l'any passat de quatre mercats d'horta, on els productors podrien vendre directament, de periodicitat setmanal, a Benimaclet, Castellar-Oliveral, Malilla i Pla del Remei. Una de les primeres decisions de l'actual alcaldessa, María José Catalá, va ser la supressió d'estos mercats d'horta, inspirats en la tradicional Tira de Comptar (ara situada a Mercavalencia).

Per a l'actual regidora d'Agricultura, Cecilia Herrero, de Vox, l'abandó de l'horta demostra «la nefasta gestió» del govern de Compromís i PSOE. «Hem rebut una Regidoria d'Agricultura sense servici ni personal». La regidora assegura que ja s'ha iniciat el diàleg amb tècnics i agricultors per a dissenyar polítiques ajustades a la realitat del sector per a aconseguir que siga rendible mitjançant la inversió en infraestructures agràries. Vox anuncia així un pla de recuperació de les construccions tradicionals per a la possible explotació com a ús terciari pels propietaris d'estes i una escola de «sobirania alimentària» en els horts urbans.