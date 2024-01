La Diputació analitzarà l'impacte de la mobilitat en el medi ambient pròxim a l'Albufera

El Programa de destinacions turístiques intel·ligents liderat per l'Àrea d'Innovació de la Diputació de València tindrà com una de les seues prioritats analitzar l'impacte de la mobilitat de persones i vehicles a l'entorn del Parc Natural de l’Albufera de València. Este ha sigut un dels temes que s'han tractat durant la taula redona d'alcaldes de l'àrea metropolitana de València amb projectes lligats a sostenibilitat, en la qual ha participat el cap de secció de Ciutats Intel·ligents de la Diputació, Carlos Alarcón, i Juan Ramón Adsuara, en el seu doble paper de diputat provincial d'Innovació i alcalde d'Alfafar.

Adsuara ha explicat que "el Programa de destinacions turístiques intel·ligents té com una de les seues prioritats l'anàlisi dels marcadors mediambientals, gràcies als sensors que tenim repartits pel 100 % dels municipis de la província", i ha especificat que "això adquirix encara més valor en entorns com l'Albufera, perquè el trànsit de persones té un impacte en la qualitat mediambiental de la zona, que és necessari quantificar per a facilitar la presa de decisions dels gestors del parc".

En este sentit, Adsuara incidix en "la importància que els alcaldes i les alcaldesses lideren l'elaboració d'una agenda urbana en què es plasme l'estratègia municipal alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible", i ha anunciat que "la Diputació ajudarà els municipis perquè elaboren estos documents, cosa que els permetrà també optar a fons europeus per a posar en marxa projectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental".

De ciutat a territoris intel·ligents

Durant la seua intervenció, Carlos Alarcón ha explicat que "el cas dels municipis de l'entorn de l'Albufera és un exemple de la necessitat de tractar els projectes Smart City a la província amb un enfocament supramunicipal, evolucionant del concepte tradicional de ciutat intel·ligent cap al de territoris intel·ligents". "D'esta manera -continua Alarcón- podem donar una resposta més completa a les necessitats de la província, valent-nos de les sinergies entre municipis adjacents per a establir estratègies de gestió més eficaces".

Així mateix, durant la taula redona s'ha explicat el programa de col·laboració existent entre la Diputació de València i Avaesen, pel qual es desenvolupen guies municipals en àrees com energia, mobilitat urbana, medi ambient, infraestructures i habitabilitat urbana.

"Des de la Diputació posarem tots els nostres esforços perquè la capitalitat verda de la ciutat de València es veja reflectida no sols en els municipis de l'àrea metropolitana, sinó en tota la província de València, aplicant eixa visió global del territori que ens oferix el treball diari amb municipis de totes les grandàries", ha conclòs el diputat Juan Ramón Adsuara.