L'Eliana adjudica 13 horts socials Mandor Canonge

L'Ajuntament de l'Eliana va celebrar ahir dimecres, 10 de gener, el sorteig de les autoritzacions per a l'aprofitament dels horts d'oci i ús social de Mandor Canonge. En esta ocasió es tracta de les 13 parcel·les de recent creació, la superfície de les quals oscil·la entre els 28 i els 40 metres quadrats cadascuna, amb les quals el consistori busca ampliar el seu compromís amb el foment de l'agricultura ecològica d'autoconsum com a via per a revalorar l'espai públic i donar resposta a una àmplia demanda social.

Estos nous espais cultivables s'unixen als existents i sumen en total 21 parcel·les destinades, prioritàriament, a persones jubilades, amb discapacitat o en situació de desocupació, i en els quals també poden participar associacions sense ànim de lucre registrades en el municipi i que desenvolupen activitats amb finalitats socials, educatives o amb interés mediambiental. La novetat d'este sorteig, celebrat al Saló de Plens, residix en la prolongació del termini de concessió fins als dos anys, amb l'objectiu d'ajustar-se al cicle complet de la producció agrícola, així com les normes d'ús que els regulen i que especifiquen el sistema de reg per séquia. La regidora de Sostenibilitat Ambiental, Cristina Díaz, ha manifestat la seua satisfacció per l'ampli interés que desperta este programa mediambiental posat en marxa des de l'any 2010 i gràcies al qual els veïns i les veïnes participants compartixen recursos, coneixements i experiències.