Les arribades des d'Amèrica i l'est d'Europa eleven a màxims el turisme internacional de València

Una València amb una arribada de turistes molt més diversa que abans de la COVID-19 amb Amèrica i l'est d'Europa com a impulsors. Eixa és la realitat que ha deixat -a falta de les dades del mes de desembre que es coneixeran en les pròximes setmanes- l'any 2023 per a la capital del Túria, que ha vist com la presència de viatgers internacionals als hotels de la ciutat -la modalitat d'allotjament preferida segons les dades recollides per la fundació municipal Visit València- s'ha elevat en quasi 35.000 persones respecte als registres de 2019. Amb això, per primera vegada, la ciutat ha aconseguit superar el milió de viatgers internacionals allotjats als seus hotels. Una situació que resulta rellevant si es té en compte que tant Itàlia com Països Baixos, els dos principals mercats emissors per a València, han reduït el volum d'arribades en relació a l'any previ a la pandèmia.

I és que tant des del país mediterrani com des del neerlandés -segons les dades de Visit València- s'han reduït en els onze primers mesos de l'any el nombre de viatgers que trien els establiments hotelers de la ciutat en 20.081 i 6.523 viatgers, respectivament. És una caiguda significativa -en el cas italià, de quasi un 12 %- que no és a causa d'un canvi de modalitat de l'allotjament -els que han triat apartaments amb esta nacionalitat també decreixen-, sinó d'una menor afluència que també s'ha apreciat en altres grans mercats com el britànic, que perd 9.000 viatgers. No obstant això, malgrat estes caigudes sumades a les dràstiques situacions que viuen altres territoris emissors a la baixa com la Xina -els ciutadans de la qual estan molt lluny d'haver recuperat les ganes de viatjar d'abans del virus- o Rússia -sancionada per la guerra a Ucraïna-, que han suposat la reducció en conjunt de fins a 25.000 viatgers més, València sí que aconseguix créixer en nombre de turistes internacionals per les pujades de diversos països. L'alça americana La més significativa, la dels Estats Units, que amb quasi un 40 % més de viatgers -unes 24.500 persones- que abans de la pandèmia s'ha situat ja com el tercer mercat per a l'allotjament hoteler malgrat no tindre encara una connexió aèria directa. És el cas més destacat, però no l'únic del continent americà. Perquè el Canadà ha escalat posicions entre els focus emissors del cap i casal després d'augmentar un 41 % el nombre de viatgers i acostar-se als 15.000 visitants fins a novembre. Per damunt d'este registre està l'Argentina, que frega el top 10 de turistes forans amb 17.239 dels seus ciutadans allotjats en hotels de la ciutat, quasi 3.000 més que quatre anys abans. Però l'èxit diversificat de València beu també de l'alça en altres mercats llunyans d'Europa com el de Polònia o Romania, que han passat d'aportar en conjunt poc més de 20.000 visitants a superar ja els 30.000, una millora que també es detecta a Irlanda -que amb quasi 8.320 turistes més quasi compensa la caiguda britànica- o en països més pròxims com Suïssa, Alemanya, França o Portugal, la suma conjunta dels quals suposa 25.000 visitants més que abans de la pandèmia.