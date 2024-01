Les Corts confien en una "solució imminent" perquè les netejadores cobren després de quatre mesos

Les Corts Valencianes confien a aconseguir una solució "imminent" al problema del personal encarregat de neteja de la cambra autonòmica, que a l'agost van cobrar per última vegada la seua nòmina i des de llavors acudixen a treballar sense que la concessionària, Grupo Scorpio, SL, abone els seus salaris.

Així s'ha comunicat dijous durant una reunió que han mantingut representants del personal de neteja amb la Mesa de les Corts, a la qual han assistit la presidenta de la cambra, els dos vicepresidents, el lletrat major i el lletrat responsable de les empreses externes.

Després de la trobada, l'encarregat de personal de neteja de la cambra, Juan Luján, ha indicat a EFE que els han comunicat que estan "molt avançades" les negociacions amb una nova empresa que es faça càrrec d'este servei, i que esperen tindre la solució en un termini "molt curt" de temps.

Així mateix, ha assenyalat que els han transmés que estan fent tot el possible perquè els treballadors afectats -15 empleats de la plantilla més tres o quatre més que han cobert baixes i vacances i no han cobrat per això- no perden cap dret i se'ls puguen abonar tots els salaris que els deuen.

L'empresa continua desapareguda

"Ens han insistit que la solució és imminent, confiarem que siga així i tot puga tornar a la normalitat prompte", ha assenyalat Luján, que ha afirmat que l'empresa a la qual pertanyen continua "desapareguda" i no poden contactar-hi, encara que quan entren en la vida laboral continuen d'alta en esta.

Per la seua banda, fonts parlamentàries han coincidit a assenyalar que esperen trobar una solució al més prompte possible al problema d'estos treballadors, als quals se'ls ha transmés el suport durant la reunió i se'ls ha comunicat que els treballs en eixa direcció estan molt avançats.

Desconeixen l'import del deute

Les mateixes fonts han indicat que de moment continuen sense conéixer l'import exacte del deute que té amb la Seguretat Social el Grupo Scorpio, al qual acusen d'haver actuat de manera irresponsable, i que hauria d'assumir la nova empresa que es faça càrrec de la neteja de les Corts.

El pròxim 30 de gener acaba el contracte formalitzat en 2022 amb esta concessionària per a la neteja del parlament autonòmic, que ja fa quatre mesos que no paga les nòmines als treballadors, la qual cosa ha comportat que alguns hagen de recórrer a Càritas per a poder menjar i hi haja personal de baixa per l'ansietat que ha generat esta situació.