Presenten 258 ofertes per a catorze immobles del Cabanyal

El Cabanyal es consolida com el barri amb més atractiu de València per a invertir en habitatge, locals o solars, en definitiva per a instal·lar-s'hi o muntar-hi negocis. La Societat Pla Cabanyal-Canyamelar ha constituït hui la comissió de selecció de les ofertes per a la venda de 14 immobles, de manera que s'estima que, en un termini aproximat de 2 mesos, ja s'haurà realitzat l'alienació d'estos habitatges.

Cal destacar que s'han rebut 258 propostes per a la compra dels immobles. Entre estes, un immoble ha rebut 54 propostes, mentre que un altre només ha rebut una sola oferta. Les propietats tenen un preu d'eixida que oscil·la entre els 43.000 euros, per a la més econòmica, fins als 84.000 euros de l'immoble més car. L'oferta d'eixida total té un preu de 790.000 euros. Segona subhasta a la vista Una vegada finalitzat el procés d'alienació d'estos immobles, i tal com es va aprovar en l'últim consell d'administració de l'entitat celebrat el desembre de 2023, es posarà en marxa la venda d'altres 15 immobles amb un preu de licitació d'1,8 milions d'euros. D'esta manera, en finalitzar l'any actual, Pla Cabanyal-Canyamelar haurà venut 29 immobles, que inicialment tindran un preu d'eixida de 2.590.000 euros. Finalment, cal destacar que, en els criteris seguits en el procés de venda, l'oferta econòmica presentada suposa el 35 % de la valoració, igual que puntua un 30 % el compromís per a habitatge habitual i permanent per almenys 5 anys i altres aspectes socials. Una vegada constituïda la comissió de selecció, es procedix a l'examen de la documentació administrativa. Posteriorment, es publicarà la llista de les persones admeses i excloses en el procediment i es notificarà als licitadors que, en cas que hagen d'aportar algun tipus de documentació, disposaran de 3 dies per a fer-ho.